Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 0,5% στον όγκο λιανικών πωλήσεων τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη για την εξέλιξη του λιανικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, η Κύπρος εμφάνισε αύξηση 6,1% στον δείκτη λιανικών πωλήσεων με προσαρμογή ημερολογίου, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,3%, ενώ στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε μείωση κατά 0,1%. Τον Φεβρουάριο του 2026, οι αντίστοιχοι δείκτες είχαν σημειώσει μείωση 0,5% στην ΕΕ και 0,3% στη ζώνη του ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ο όγκος λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,9% στην ΕΕ και κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ.

Σε μηνιαία βάση, στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε μείωση 0,3% στις πωλήσεις τροφίμων, ποτών και καπνού, αύξηση 0,6% στα μη διατροφικά προϊόντα (εκτός καυσίμων αυτοκινήτων) και μείωση 1,6% στα καύσιμα αυτοκινήτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,1% στα τρόφιμα, ποτά και καπνό, αυξήθηκαν κατά 1,0% στα μη διατροφικά προϊόντα και μειώθηκαν κατά 0,8% στα καύσιμα.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (4,3%), στο Λουξεμβούργο (4,0%) και στο Βέλγιο (3,6%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία (-2,1%), στη Μάλτα (-0,4%), στην Ιταλία και στη Λετονία (-0,1%).

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (12,4%), στην Ουγγαρία (8,2%) και στη Μάλτα (7,5%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-2,3%) και στη Γερμανία (-2,0%).

ΚΥΠΕ