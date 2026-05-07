Μια ένσταση για γυναίκα υποψήφια Βουλευτή στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, κατατέθηκε στη Λεμεσό, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία.

Σε δηλώσεις του μετά την ανακήρυξη των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων Λατίνων και Αρμενίων, ο κ. Ηλία είπε πως η ένσταση αυτή απορρίφθηκε.

«Είχαμε μία υποψήφια στη Λεμεσό. Να σας πω ότι απορρίφθηκε η ένσταση αυτή, σε συνεργασία με την Έφορο Εκλογής στη Νομική Υπηρεσία», είπε και πρόσθεσε πως ο αριθμός των υποψηφίων εξακολουθεί να είναι 753.

«Σε συνεργασία με το Κρατικό Τυπογραφείο και τον Διευθυντή αναμένουμε ότι από αύριο θα ξεκινήσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων», είπε ενώ σημείωσε πως μέχρι τη Δευτέρα θα ειδοποιηθούν οι προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων καθώς και η ομάδα που θα στελεχώσουν τα κέντρα αυτά.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλία θα λειτουργήσουν 1.200 εκλογικά κέντρα, και το Υπουργείο θα εκδώσει οδηγίες προς τους προεδρεύοντες και τους βοηθούς τους, ενώ θα διεξαχθούν και σεμινάρια ώστε οι Εκλογές της 24ης Μαΐου να διεξαχθούν με απόλυτη επιτυχία.

ΚΥΠΕ