Με κεντρικό σύνθημα το «Silence your BIG Hunger», η McDonald’s™ Κύπρου παρουσιάζει το Big Arch, τη νέα μόνιμη προσθήκη στο μενού της, ενισχύοντας περαιτέρω την ποικιλία των επιλογών της.

Σχεδιασμένο για να εξαφανίζει ακόμη και τη μεγαλύτερη πείνα, το Big Arch έρχεται να εμπλουτίσει τη γκάμα επιλογών της McDonald’s , προσφέροντας μια πιο «ενισχυμένη» πρόταση για όσους θέλουν μεγαλύτερη ποσότητα και πιο έντονη γεύση..

Το νέο burger αποτελείται από δύο ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας, λιωμένο τυρί τσένταρ, φρέσκο μαρούλι, τραγανό κρεμμύδι, αγγουράκι τουρσί και τη νέα Big Arch Sauce. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί μια πιο πλούσια γευστική εμπειρία, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της McDonald’s για σταθερή ποιότητα και συνέπεια.

Μια τόσο σημαντική προσθήκη δεν θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται από μια εξίσου δυναμική συνεργασία. Ο δημοφιλής κωμικός Φάνης Λαμπρόπουλος επιστρατεύει το μοναδικό του χιούμορ και την εφευρετικότητά του σε αυτή την εκστρατεία, καθώς η McDonald’s αναλαμβάνει μια δύσκολη «αποστολή»: να ανακαλύψει γιατί ο Φάνης Λαμπρόπουλος μιλά τόσο πολύ. Η αγάπη του Φάνη για το brand απογειώνει την εκστρατεία, αποδεικνύοντας ότι το Big Arch είναι το μόνο που μπορεί να του… «κλείσει» το στόμα» και να εξαφανίσει τη μεγάλη του πείνα!

Η Marketing Director της McDonald’s Κύπρου, κα. Ελένη Κολοκασίδου, δήλωσε σχετικά: «Το Big Arch είναι μέρος της συνεχούς μας προσπάθειας να προσφέρουμε νέες γεύσεις και εμπειρίες στους πελάτες μας. Είμαι βέβαιη πως το Big Arch, το οποίο αποτελεί μόνιμη προσθήκη στο μενού των εστιατορίων μας, θα αγαπηθεί από τους φανς μας, που αναζητούν κάτι περισσότερο για να ικανοποιήσει την όρεξή τους. Χαιρόμαστε για τη συνεργασία με ένα τόσο larger than life κωμικό όπως τον Φάνη Λαμπρόπουλο ο οποίος ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για το λανσάρισμα ενός τόσο σημαντικού προϊόντος. Χαιρόμαστε επίσης που είμαστε αυτοί που πρώτοι ανακαλύψαμε γιατί μιλάει τόσο πολύ και επιτέλους καταφέραμε να κάνουμε silence τη μεγάλη του πείνα».

Το Big Arch είναι διαθέσιμο σε όλα τα εστιατόρια McDonald’s παγκύπρια.

Σχετικά με την McDonald’s Κύπρου

Η McDonald’s™ Κύπρου ιδρύθηκε από την εταιρεία Family Restaurants Andreou Co Ltd, η οποία άνοιξε το πρώτο εστιατόριο McDonald’s στις Φοινικούδες, τον Ιούνιο του 1997. Σήμερα λειτουργεί 23 εστιατόρια σε όλη την Κύπρο και εργοδοτεί πάνω από 1700 ανθρώπους. Προσφέρει υπηρεσίες Dine-In, Take-Away, Delivery και Drive-Thru, ενώ η νέα υπηρεσία Mobile Order & Pay επιτρέπει στους πελάτες να παραγγέλνουν από πριν και να παραλαμβάνουν την παραγγελία τους μόλις φτάσουν στο εστιατόριο. Διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα και αξίες, η McDonald’s προσφέρει ποιοτικό φαγητό, επενδύει στην τεχνολογία, καθώς και στη συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση όλων των ανθρώπων της.