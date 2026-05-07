Τα ποσά της αποζημίωσης προς τους κτηνοτρόφους σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Γεωργίας, το συνολικό ύψους των οποίων ανέρχεται στα €35,6 εκατ. Τα εν λόγω ποσά συμφωνήθηκαν από το Υπουργείο και τις αγροτικές οργανώσεις σε σύσκεψη της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής ως στήριξη για τους κτηνοτρόφους.

Ολόκληρη την δήλωση της Υπουργού:

Η διαχείριση του αφθώδους πυρετού – μιας εξαιρετικά μεταδοτικής ζωονόσου – γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας. Όμως, πέρα από την κτηνιατρική διάσταση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση αυτή πλήττει πρώτα τους ανθρώπους της κτηνοτροφίας. Είναι τραγικό να χάνει κανείς μέσα σε μια στιγμή το ζωικό κεφάλαιο που αποτελεί τον κόπο μιας ζωής.

Από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητά μας ήταν η ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων μας. Ήδη από το τέλος Μαρτίου καταβάλλονται προκαταβολές για απώλεια εισοδήματος, καθώς και πληρωμές για γάλα και ζωοτροφές. Με τη νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η προκαταβολή θα δίνεται πλέον σε όλους τους πληγέντες, ανεξαρτήτως αριθμού ζώων γεγονός που θα επισπεύσει τις πληρωμές.

Πέραν αυτού και στη βάση του εντατικού διαλόγου που εδώ και βδομάδες έχουμε με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή, αλλά και έχοντας ως κοινή βασική μας αρχή να δώσουμε πραγματικό κίνητρο επαναδραστηριοποίησης στους κτηνοτρόφους μας, η κυβέρνηση αποφάσισε: Άμεση καταβολή αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου που θανατώθηκε σε όλους τους πληγέντες.

Σημειώνω ότι οι αρχικές τιμές της τριμελούς επιτροπής των ΚΥ κρίθηκαν ως χαμηλές σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς και τις ανάγκες των μονάδων. Γι’ αυτό και μετά από στοιχεία που προσκόμισαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτικές οργανώσεις έγινε σημαντική αναθεώρηση της μεθοδολογίας και του ύψους των αποζημιώσεων. Οι νέες τιμές αποζημίωσης αυξάνονται ουσιαστικά:

• Για τα αιγοπρόβατα, από €43–€178, η αποζημίωση αυξάνεται σε €47–€420 για ζώα υψηλής γενετικής αξίας.

• Για τα βοοειδή, από €150–€1.500, αυξάνεται έως και €2.500, ανάλογα με την κατηγορία και την παραγωγικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς είναι πολύ χαμηλότερες (€1.000 για βοοειδή και €140 για αιγοπρόβατα). Η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει συνειδητά να στηρίξει τους κτηνοτρόφους με αποζημιώσεις έως και 150%–200% υψηλότερες από τα ευρωπαϊκά επίπεδα, αναλαμβάνοντας σημαντικό πρόσθετο κόστος για να διασφαλίσει την επόμενη μέρα της κυπριακής κτηνοτροφίας.

Οι πρώτες πληρωμές ξεκινούν ήδη από την ερχόμενη βδομάδα.

2. Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, μέχρι οι μονάδες τους να επανέλθουν πλήρως στην παραγωγή. Η απώλεια εισοδήματος θα λαμβάνει υπόψη τα εργατικά, τα πάγια έξοδα, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, οικονομικές υποχρεώσεις κ.ά. ώστε να είναι δίκαιη και στη βάση των πραγματικών αναγκών των κτηνοτρόφων.

3. Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας στη βάση Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης. Τα κριτήρια και οι οικονομικές παράμετροι του Σχεδίου για εξασφάλιση γενετικά βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου θα βασιστούν στα πορίσματα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον κ. Μαλά. Η οικονομική στήριξη θα καθοριστεί με βάση την γενετική αξία, την παραγωγικότητα, την ηλικία κτλ του ζώου και θα τεθεί ανώτατή αξία (ποσό) ανά κατηγορία ζώου. Στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό αποζημίωσης που θα έχουν λάβει οι κτηνοτρόφοι για τις θανατώσεις, το κράτος θα επιδοτήσει τη διαφορά.

4. Κάλυψη του κόστους της σίτισης των ζώων που θα αποκτηθούν με το Σχέδιο Ανασυγκρότησης, για την περίοδο που τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.

5. Για κάθε κτηνοτρόφο θα οριστεί κρατικός λειτουργός για στήριξη και καθοδήγηση στην ανασυγκρότηση της μονάδας του, ώστε η επόμενη μέρα να χτιστεί με σωστό, βιώσιμο σχεδιασμό και ασφάλεια.

Με τις αναθεωρήσεις που έχουν αποφασιστεί και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης και επαναδραστηριοποίησης που προωθούνται, το συνολικό ποσό για στήριξη των κτηνοτρόφων μας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €35,6 εκατομμύρια.

Όπως γνωρίζετε, πέραν των πιο πάνω, η Κυβέρνηση εξετάζει και πρόσθετα μέτρα που αφορούν την προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εξαγωγών.

Είναι γεγονός ότι ο αφθώδης πυρετός έχει επηρεάσει σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος, δημιουργώντας πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει αρνητικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς και, γι’ αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται επιπρόσθετα προσωρινά μέτρα για διασφάλιση του ΠΟΠ και των εξαγωγών από τα όποια εξαρτάται το εισόδημα όλων των κτηνοτρόφων, και για τα οποία θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Τα μέτρα που ανακοινώσαμε αποτελούν προϊόν στενής και ουσιαστικής συνεργασίας με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Είναι δικές τους εισηγήσεις, τεκμηριωμένες, στοχευμένες και αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Γι’ αυτό και υιοθετήθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη σοβαρή και εποικοδομητική στάση τους, που αποδεικνύει ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Μαλά για την επιστημονική καθοδήγηση και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης με ζώα υψηλής γενετικής αξίας — προϋπόθεση για τη διασφάλιση του χαλλουμιού μας.

Ευχαριστώ επίσης τους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη συνεχή στήριξη των εργασιών της Επιτροπής.

Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ ανήκει στους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Σε εκείνους τους κτηνοτρόφους που παρά τις δυσκολίες, τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, συνεργάζονται και παλεύουν καθημερινά για μια πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική κυπριακή κτηνοτροφία. Η πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, με σταθερή και έμπρακτη στήριξη.

Μιχάλης Λύτρας: Οι κτηνοτρόφοι να μην προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις αχρείαστες,

Έχω την τιμή σήμερα να υποδειχτώ από τους συναδέλφους και όλη την παρέα που είχαμε τη συνεδρία να κάνω τη δήλωση εγώ εκ μέρους όλων, είπε από πλευράς του ο Επίτιμος Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου, Μιχάλης Λύτρας. Σήμερα είχαμε μια ουσιαστική παραγωγική συνάντηση υπό την προεδρία της Υπουργού και μας ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις όσον αφορά το τι θα πάρουν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι μας από τον αφθώδη πυρετό.

Η απόφαση που έχει παρθεί και είναι έτοιμη να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο αγγίζει τα όρια τα οποία εμείς σαν αγροτικό κίνημα είχαμε θέσει όσον αφορά τις αποζημιώσεις του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Γι αυτό και έχουμε ικανοποιηθεί σε αυτό το αίτημα αλλά και για το απολεσθέν εισόδημα, το οποίο ήταν αίτημά μας. Επίσης, η Υπουργός Γεωργίας, έχει συμφωνήσει με αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζητήσει όσον αφορά τώρα τους αριθμούς. Επομένως, εμείς σαν αγροτικό κίνημα έχουμε ικανοποιηθεί από τις αποφάσεις οι οποίες θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Γι αυτό και καλούμε τους κτηνοτρόφους, αντιμετωπίζοντας σωστά το πρόβλημά τους, πρέπει να συμφωνήσουν να μην προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις αχρείαστες, αφενός μεν για να μην ταλαιπωρούνται, αφετέρου να μην μεταδίδουμε τον ιό από τις μολυσμένες περιοχές στις αμόλυντες περιοχές και να προχωρήσουμε όλοι με σύνεση, με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όχι μόνο των αποζημιώσεων αλλά και της ανάκαμψης της κτηνοτροφίας μας, την οποία θεωρούμε απαραίτητο πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Να μην ξεχνούμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε ούτε την κτηνοτροφία μας, ούτε το χαλούμι μας, το οποίο είναι ένα από τα σοβαρότερα εισοδήματα τα οποία έχει η Κύπρος από την κτηνοτροφία.

Αν έχω μακρυγορήσει είναι γιατί νιώθουμε ότι πρέπει όλοι μας υπεύθυνα, χωρίς να παρεκτρεπόμεθα, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το πρόβλημα αυτό για να έχουμε ζωντανή κτηνοτροφία ες αεί στην Κύπρο.