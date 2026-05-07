Την υπογραφή οριστικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με εταιρείες που ελέγχονται από τη Fairfax Financial Holdings Limited για την εξαγορά του 80% της Eurolife Life ανακοίνωσε η Eurobank.

Η συμφωνία ακολουθεί την ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου 2025 και αφορά την απόκτηση του ποσοστού που δεν κατείχε ήδη η Eurobank στην Eurolife Life ΑΕΑΖ.

Το τίμημα για την Eurolife Life ανέρχεται σε περίπου €813 εκατ., σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life, ενισχύοντας την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο.

Παράλληλα, η τράπεζα θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

Η Eurobank επιβεβαίωσε επίσης ότι η προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή για την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki Κύπρου αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, μετά τις απαιτούμενες εταιρικές εγκρίσεις.

Το τίμημα για τη συναλλαγή που αφορά την ERB Asfalistiki Κύπρου ανέρχεται σε περίπου €55 εκατ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η εκτιμώμενη επίδραση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης και στον δείκτη CET1 του Ομίλου παραμένει στα επίπεδα που είχαν αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2026.

Η Deutsche Bank ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank, η EY παρείχε υπηρεσίες due diligence, ενώ οι Milbank LLP και PotamitisVekris ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της τράπεζας για τη συναλλαγή.