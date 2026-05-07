Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε σήμερα άδεια στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη να καταχωρήσει αίτηση με την οποία να ζητεί την ακύρωση του εντάλματος έρευνας που διενεργήθηκε στα υποστατικά του σε σχέση με την υπόθεση της «Σάντης».

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου Έλενα Εφραίμ έκρινε ότι ικανοποιήθηκε πως ο αιτητής έχει συζητήσιμη υπόθεση για διάφορους λόγους, γι΄αυτό και ενέκρινε το αίτημα, όχι όμως και την έκδοση διαταγμάτων που να απαγορεύει στην Αστυνομία να κατέχει και να αξιοποιεί τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν κατά την έρευνα.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η άδεια δόθηκε γιατί το κατώτερο Δικαστήριο ικανοποιήθηκε ότι τα τεκμήρια συνδέονταν με τα υποστατικά ενώ δεν υπήρχε η απαραίτητη μαρτυρία. Αποφάνθηκε επίσης ότι δεν υπήρχε μαρτυρία πως ο αιτητής εμπλεκόταν στα υπό διασύνδεση αδικήματα, και πως η διαπίστωση της εμπλοκής του αιτητή φαίνεται να επενέργησε στην κρίση του κατώτατου δικαστηρίου να εκδώσει το ένταλμα.

Κρίθηκε επίσης ότι οι λόγοι τους οποίους βασίστηκε η Αστυνομία για να ζητήσει το ένταλμα ήταν γενικοί και αόριστοι. Επίσης η δικαστής δέχθηκε ότι υπήρξε ενδεχόμενη παραβίαση δικηγορικού απορρήτου. Μετά τις διαπιστώσεις αυτές δόθηκε η άδεια για καταχώρηση αίτηση δια κλήσεως εντός πέντε ημερών και να ενημνερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας.

Παράλληλα το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα του Νίκου Κληρίδη για την έκδοση προσωρινού διατάγματος με το οποίο να απαγορεύεται στην Αστυνομία να κατέχει και να επεξεργάζεται τα τεκμήρια.