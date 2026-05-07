Καταγγέλθηκε στις 06/05/2026 ότι, η Arina Naradko, 16½ ετών, από Ρωσία, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής της, στη Γερμασόγεια, επαρχία Λεμεσού, από τις 03/05/2026.

Η 16χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.78μ. περίπου, με μακριά μαλλιά βαμμένα ξανθά και μαύρα, και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρο μακρύ παντελόνι, μαύρη φόρμα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.