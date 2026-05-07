Δεκάδες αναλώσιμα είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ και προέρχονταν από έναν προμηθευτή, αφαιρέθηκαν από τους σχετικούς καταλόγους του Συστήματος και βρίσκονται πλέον υπό το μικροσκόπιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Αυτό επειδή, ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι, σε μια τουλάχιστον περίπτωση, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προσπαθήσει να ξεγελάσει το Σύστημα παραδίδοντας αναλώσιμα, διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είχε υπογράψει σχετική σύμβαση με τον Οργανισμό.

Η υπόθεση, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», προωθείται για διερεύνηση και από την Αστυνομία, με τον ΟΑΥ να συνεχίζει τη δική του έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απάτη περιορίζεται σε ένα μόνο είδος αναλωσίμων ειδών ή αφορά και άλλα από τα προϊόντα τα οποία διαθέτει μέσω ΓεΣΥ ο συγκεκριμένος προμηθευτής. Την ίδια ώρα, λειτουργοί του Οργανισμού πραγματοποίησαν και επιτόπιους ελέγχους, σε νοσηλευτήρια σε μια προσπάθεια εξασφάλισης περισσότερων στοιχείων.

Ο συγκεκριμένος προμηθευτής, όπως πληροφορούμαστε, τέθηκε υπό το μικροσκόπιο του αρμοδίου τμήματος του ΟΑΥ, όταν κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων ελέγχων που διενεργούνται μέσω του συστήματος πληροφορικής, εντοπίστηκαν δεδομένα τα οποία ήγειραν σχετικές υποψίες.

Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω προμηθευτής, ενώ είχε συνάψει σύμβαση με τον Οργανισμό για διάθεση ορθοπεδικών αναλωσίμων ειδών (που χρησιμοποιούνται ενδονοσοκομειακά), συγκεκριμένου κατασκευαστή και αποζημιωνόταν στη βάση της τιμής των προϊόντων αυτών, στη συνέχεια προμήθευε τα νοσοκομεία με αντίστοιχα αναλώσιμα άλλης κατασκευάστριας εταιρείας (ενδεχομένως φθηνότερα), τα οποία δεν πέρασαν από καμία αξιολόγηση ή έγκριση από τον ΟΑΥ.

Επεκτείνοντας, μάλιστα, την έρευνά του, ο ΟΑΥ εντόπισε –μεταξύ άλλων– και προσπάθεια αλλοίωσης των ετικετών που έφεραν τα συγκεκριμένα αναλώσιμα, αφού, κάποια από αυτά έφεραν σήμανση με διαφορετική προέλευση και κάποια άλλα έφεραν μεν σήμανση που παρέπεμπε στον αρχικό κατασκευαστή, δεν έφεραν όμως αριθμό παρτίδας που να ανταποκρίνεται στις επίσημες ενημερώσεις της εν λόγω κατασκευάστριας εταιρείας. Αναφέρεται ότι για σκοπούς αποζημίωσης τα νοσηλευτήρια έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν στο λογισμικό του ΓεΣΥ και αντίγραφο της ετικέτας του κάθε αναλωσίμου που χρησιμοποιούν.

Μετά τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και αφού διαπιστώθηκε ότι μέσω της πρακτικής που ακολουθούσε ο συγκεκριμένος προμηθευτής κατάφερε να ξεγελάσει το Σύστημα, αποκομίζοντας, κατά πάσα πιθανότητα, οικονομικό όφελος, ο ΟΑΥ προχώρησε σε τερματισμό της σύμβασης του με στόχο να ακολουθήσει και αστυνομική έρευνα.

Ταυτόχρονα και αφού ο συγκεκριμένη εταιρεία προμηθεύει τα νοσοκομεία του ΓεΣΥ με αρκετά άλλα αναλώσιμα, ενδονοσοκομειακής χρήσης, ο Οργανισμός αποφάσισε να επεκτείνει την έρευνα του και στα προϊόντα αυτά.

Παράλληλα, ο ΟΑΥ, ενημέρωσε νοσηλευτήρια και γιατρούς για την αφαίρεση όλων των προϊόντων της εν λόγω εταιρείας από τους καταλόγους αναλωσίμων ενδονοσοκομειακής περίθαλψης του ΓεΣΥ, καλώντας τους γιατρούς να επιλέγουν από εδώ και πέρα αντίστοιχα αναλώσιμα άλλων εταιρειών, τα οποία, επίσης, είναι ενταγμένα στο Σύστημα.

Ως εκ τούτου, οι ανάγκες των ασθενών που αναμένουν να υποβληθούν σε επεμβάσεις για τις οποίες απαιτούνται τα συγκεκριμένα αναλώσιμα δεν πρέπει να αναμένεται ότι θα μείνουν ακάλυπτες.

Να τονιστεί ότι η υπόθεση δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, εντοπισμό ακατάλληλων αναλωσίμων ειδών, αφού δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, καμία πληροφορία ή ένδειξη βάσει της οποίας τα αναλώσιμα που ο προμηθευτής παρέδιδε στα νοσοκομεία, κατά παράβαση της σύμβασης του, είναι επικίνδυνα και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

Πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης του Οργανισμού από τη συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία, αφού στους ασθενείς κατέληγαν προϊόντα διαφορετικά από εκείνα για τα οποία ο ΟΑΥ είχε προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής, αν και η περίπτωση του είναι αρκετά πιο σοβαρή από κάθε προηγούμενη, δεν είναι ο μοναδικός που επιχείρησε να ξεγελάσει το Σύστημα εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο ΟΑΥ, είχε προχωρήσει σε ανάκτηση όλου του ποσού που είχε καταβληθεί ως αποζημίωση σε προμηθευτή αναλωσίμων ειδών που, επίσης, προορίζονταν για ενδονοσοκομειακή χρήση. Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τότε, ο ΟΑΥ είχε εντοπίσει περίπτωση κατά την οποία συγκεκριμένος προμηθευτής κατάφερε να παραδίδει στους παρόχους του ΓεΣΥ προϊόν διαφορετικό από εκείνο που είχε αρχικά αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον Οργανισμό.

Για τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, ο Οργανισμός είχε ήδη καταβάλει αποζημιώσεις που ξεπερνούσαν τις €20.000. Μετά τον εντοπισμό της υπόθεσης, ο ΟΑΥ προχώρησε στην ανάκτηση ολόκληρου του ποσού που είχε καταβληθεί για τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ επέβαλε στον προμηθευτή και διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000.