Λειτουργικά κέρδη €23,6 εκατ. στην Κύπρο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το 2025, καταγράφοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της, τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της και τον ενεργό ρόλο της στη στήριξη της οικονομίας.

Η αύξηση των λειτουργικών κερδών αντανακλά, όπως αναφέρεται, τη συνεπή εκτέλεση της στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €1,3 δισ., αποτελώντας τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει ότι ο νέος δανεισμός ενίσχυσε τον ενεργό ρόλο της στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επενδύσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν στα €2,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση 128% σε ετήσια βάση.

Η Τράπεζα σημειώνει ότι διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, CET1, να διαμορφώνεται στο 19,7%.

Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, NPE, ανέρχεται στο 0,7%, μειωμένος κατά 110 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση.

Ο CEO της Τράπεζας, Γιώργος Αγιουτάντης, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως η στρατηγική που τέθηκε αποδίδει στην πράξη.

Όπως σημείωσε, ο νέος δανεισμός του 2025, ύψους €1,3 δισ., αντικατοπτρίζει τον ρόλο της Τράπεζας ως αξιόπιστου χρηματοδότη της τοπικής και διεθνούς αγοράς.

Πρόσθεσε ότι η επίδοση αυτή ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας για περαιτέρω ανάπτυξη στην κυπριακή αγορά, με στόχο την εδραίωσή της ως τράπεζα πρώτης επιλογής για τον Κύπριο επιχειρηματία.

Από την πλευρά της, η CFO Πάολα Ιωάννου Μιχαλιά ανέφερε ότι η κερδοφορία και η βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας αντικατοπτρίζουν τη συστηματική προσέγγιση της Τράπεζας στη διαχείριση κόστους και τη λειτουργική πειθαρχία.

Όπως πρόσθεσε, η Εθνική Τράπεζα διατηρεί έναν υγιή και ανθεκτικό ισολογισμό, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία της επιτρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη με ασφάλεια και συνέπεια.