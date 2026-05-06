Ένας Γάλλος υπήκοος ταυτοποιήθηκε ως το πιο πρόσφατο κρούσμα χανταϊού, ο οποίος κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου Hondius MV.

Ο Γάλλος, τα στοιχεία και η ιδιότητα του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, ταξίδεψε στην ίδια πτήση με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ για νοσηλεία.

🔴 Un Français cas contact d'un des malades de la croisière touché par un hantavirus



Νωρίτερα σήμερα, οι ελβετικές αρχές επιβεβαιώσαν κρούσμα χανταϊού σε Ελβετό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius.

Την ίδια ώρα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμα ασθενείς -ύποπτα κρούσματα- απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πρόκειται για δύο άρρωστα μέλη του πληρώματος – ολλανδικής και βρετανικής υπηκοότητας και ένα «κρούσμα επαφής», χωρίς να αναφέρεται η υπηκόοτητα.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk May 6, 2026

Η επιχείρηση απομάκρυνσης έγινε σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Το εφιαλτικό σενάριο μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο από την επαφή του με κόπρανα ή ούρα τρωκτικών και πολύ σπάνια υπάρχει μετάδοση μεταξύ της κοινότητας.

Για αυτόν τον λόγο, η μόλυνση του Γάλλου υπηκόου μετά από επαφή με κρούσμα προκαλεί αυξημένη ανησυχία.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες επιβαίνουν στο πλοίο.

Από τους επιβάτες, μία Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται μολύνθηκαν από το στέλεχος των Άνδεων, ενώ βρίσκονταν στο πλοίο.

Όπως αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού είναι ﻿το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής.

Η ιχνηλάτηση επαφών συνεχίζεται τόσο στο πλοίο όσο και στη Νότια Αφρική γύρω από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί πλέον επισήμως 8 κρούσματα του χανταϊού ενώ, σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός.

