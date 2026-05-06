Στην κούρσα των βουλευτικών εκλογών κατέρχονται και ορισμένοι πιο τολμηροί ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι σε μια εκλογική αναμέτρηση η οποία ξεπερνά κάθε ρεκόρ σε αριθμό συμμετοχών και κομμάτων.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα διεκδικούσαν μια θέση στου Βουλή των Αντιπροσώπων και ο Λάρρυ Γκλεν Φέργκεσον, ο οποίος είχε ενημερώσει την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ότι επρόκειτο να υποβάλει την υποψηφιότητά του ως ανεξάρτητος στην πρωτεύουσα. Ωστόσο ο κ. Φέργκεσον άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή. Αν και μετέβη στο χώρο υποβολής υποψηφιοτήτων στην ώρα που αναφερόταν στο πρόγραμμα, τελικά αποφάσισε να μην διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.

Στις εκλογές ως ανεξάρτητος κατέρχεται και ο Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης. Προερχόμενος στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας είπε πως «ήρθε η ώρα της πράξης», κάλεσε τη νεολαία να ξυπνήσει και διερωτήθηκε «πού είναι το κράτος».

Στο μήνυμά του, υπογράμμισε πως πρέπει να σταθούμε δίπλα σε εκείνους που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους καθώς και στις φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες. «Ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης. Άνθρωποι δίνουν ένα δύσκολο και άνισο αγώνα για να σταθούν όρθιοι», είπε και διερωτήθηκε «πού είναι το κράτος;». Αναφέρθηκε, παράλληλα, στα σκάνδαλα και στη διαφθορά.

«Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μαζί με ειλικρίνεια και ανθρωπιά. Κάθε ψήφος είναι μία φωνή. Για μία Βουλή που υπηρετεί τους πολίτες για μία Κύπρο με προοπτική και ευκαιρίες», κατέλειξε.

Ανεξάρτητη υποψηφιότητα υπέβαλε για τη Λευκωσία και ο Αλέξης Μακρίδης. Όπως, είπε, δεν υπάρχει χαμένη ψήφος εκτός από την ψήφο που δίνεται σε εκείνους που αποδεδειγμένα έχουν αποτύχει.

Η υποψηφιότητά του, είπε, περιστρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες, με πρωταρχικό το «εθνικό μας ζήτημα, η κατοχή της Κύπρου», προτάσσοντας «το δόγμα της απελευθέρωσης και τη γεωστρατηγική σύζευξη Κύπρου και Ελλάδας».

Είναι ενάντια «στην τραπεζοκρατία που αρπάζει τα σπίτια του κόσμου και την τεράστια διαφθορά», και τους απασχολεί η δημογραφική αλλοίωση του τόπου.

Συνολικά στη Λευκωσία θα κατέλθουν στις εκλογές τέσσερις ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Πέρα από τους Αλέξη Μακρίδης και Κωνσταντίνο Μαυρομμάτη και η Ιφιγένεια Κατσή και ο Μάριος Τενίζης.

Με τρεις ανεξάρτητους η Λεμεσός

Ανεξάρτητος υποψήφιος και ο Λουκάς Σταύρου ο οποίος κατέρχεται στη Λεμεσού. Ο ίδιος εναντιώνεται στη διαφθορά και ζητά την κρατικοποίηση των τραπεζών. Ζητά συνεργασία με τη Ρωσία για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Απόφαση της τελευταίας στιγμής έλαβε ο 89χρονος Χριστάκης Ροτσίδης, ο οποίος έθεσε την υποψηφιότητά του στη Λεμεσό λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. «Θέλω να εκλεγώ με τη δική μου δύναμη και όχι με ξένες πλάτες», είπε ανάμεσα σε άλλα.

Ανεξάρτητη υποψηφιότητα, επίσης στη Λεμεσό, υπέβαλε και ο Αστυνομικός Χριστόδουλος Χριστοδούλου. «Βλέπω καθημερινά τα προβλήματα των πολιτών και πιστεύω».

Πάφος: Από το ΕΛΑΜ, τελικά ανεξάρτητος ο Κυριάκος Σάββα

Ο Κυριάκος Σάββα, που τις τελευταίες μέρες αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας μετά την αποβολή του από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ στην Πάφο μετά τα γνωστά γεγονότα με την εκδήλωση για τον Επίσκοπο Τυχικό, εμφανίσθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και αφού κατέβαλε το σχετικό παράβολο, έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής Πάφου.

Στην εκλογική περιφέρεια Πάφου καταγράφηκε και δεύτερη ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Ευστρατίου, ο οποίος επί πολλά χρόνια κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε Προεδρικές και Βουλευτικές Εκλογές, στις Ευρωεκλογές καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε δήλωση του ο ίδιος ανέφερε ότι είναι η 35η υποψηφιότητα που θέτει και τόνισε ότι στα μάτια του κόσμου της Πάφου έχει εκλεγεί πολλάκις, αφού ο κόσμος τον αποκαλεί «πρόεδρο» λόγω της αποδοχής που απολαμβάνει.