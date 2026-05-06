Το αδιαχώρητο επικρατεί από τις 8.00 το πρωί στους χώρους έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όπου αυτή την ώρα ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής των υποψηφιότητα για την εκλογική περιφέρεια Πάφου.

Εκατοντάδες υποψήφιοι, προτείνοντες, υποστηρίζοντες, συγγενείς και φίλοι, καθώς και κομματικά στελέχη, δημιουργούσαν πηγαδάκια στην πλατεία μπροστά από τα κτήρια της Διοίκησης, με το κλίμα να μυρίζει από πολύ νωρίς εκλογές.

Εντός του χώρου όπου θα υποβάλλονται μέχρι το μεσημέρι οι υποψηφιότητες, όλα είναι έτοιμα, με τους λειτουργούς υπό την Έπαρχο Πάφου να είναι στις θέσεις τους για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Yποψήφιοι του ΑΚΕΛ

Άρχισε η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, χωρίς προβλήματα. Ήδη η πρώτη ομάδα υποψηφίων ολοκλήρωσε την διαδικασία. Πρόκειται για τους πέντε υποψήφιους του ΑΚΕΛ: Θεοφάνους Μαριέλλα, Νικολάου Ανδρέας, Σαββίδης Νίκος, Σκούρου Γιώργος, Φακοντής Βαλεντίνος.

Yποψήφιοι του ΔΗΣΥ

Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος είναι: Γεωργίου Γιώργος, Καρσεράς Κωνσταντίνος, Κουππάρης Σωτήρης, Κωνσταντίνου Νικολέττα, Πάζαρος Χαράλαμπος.

Yποψήφιοι του ΔΗΚΟ

Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος είναι: Ιωάννου Νατάσα, Κωνσταντινίδου Άντρη, Σαββίδης Χρύσανθος, Σίμου Κυριάκος, Σκορδής Πανίκος.

Yποψήφιοι της ΕΔΕΚ

Τέλος της διαδικασίας στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και για την ΕΔΕΚ. Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος υπέβαλαν την υποψηφιότητα τους. Πρόκειται για τους: Δημητρίου Βάσο, Θεοδώρου Βασίλη, Καραγιάννη Παναγιώτη, Στεφάνου Μελίνα, Στυλιανάκη Πέτρο.

Yποψήφιοι της ΔΗΠΑ

Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος που επισημοποίησαν την κάθοδο τους για την εκλογική διαδικασία, είναι οι: Αμβροσιάδης Ευκλείδης, Κεσούρης Ανδρέας, Μαυράκη Κυριακή, Χαριλάου Χαρά, Χρυσάνθου Θάνος.

Yποψήφιοι του ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ Πάφου κατέθεσε τις υποψηφιότητες των υποψηφίων του στην Πάφο, με την πρώτη «εκτός προγράμματος» είδηση να έρχεται από το κόμμα αυτό: Πρόκειται για το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί τέσσερις και όχι πέντε υποψηφιότητες, δεδομένου ότι ο πέμπτος υποψήφιος του ΕΛΑΜ στην Πάφο, ο Κυριάκος Σάββα, έχει όπως είναι γνωστό αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο με απόφαση της ηγεσίας του κόμματος λόγω των γνωστών πλέον γεγονότων με την παρουσία του στη συγκέντρωση υπέρ του Επισκόπου Τυχικού.

Αυτό που ψιθυρίζεται στους χώρους της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, είναι το ενδεχόμενο ο αποβληθείς υποψήφιος του ΕΛΑΜ να εμφανισθεί σήμερα ως ανεξάρτητος υποψήφιος, πράγμα που μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται.

Οι τέσσερις υποψήφιοι του ΕΛΑΜ Πάφου είναι: Γρηγορίου Χαράλαμπος, Θεοχάρους Γιώργος, Μιχαήλ Μιχάλης, Παπαδημήτρης Δημήτρης

Yποψήφιοι του Volt

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής των υποψηφίων και για το Volt στην Πάφο. Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος είναι: Αγρότης Γιάννης, Δίας Πέτρος, Ησαίας Ευαγόρας, Παύλου Δέσπω, Στυλιανίδου Άννα.

Οι δύο τελευταίοι κομματικοί σχηματισμοί που υπέβαλαν τις υποψηφιότητες των μελών τους, είναι το Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών και το ΔΕΚ.

Πράσινο Κόμμα με μια μόνο υποψήφια

Η μοναδική περίπτωση μονομελούς ψηφοδελτίου κόμματος, μέχρι στιγμής, στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, αφορά στο Πράσινο Κόμμα της Κύπρου. Κατά τη διαδικασία της υποβολής στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, υποψηφιότητα εκ μέρους του Πράσινου Κόμματος κατέθεσε μόνο ένα άτομο: Η Θεογνωσία Θεοδώρου.

Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες για ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία και Σήκου Πάνω

Στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων για τρεις ακόμη σχηματισμούς ενόψει των εκλογών της 24ης Μαΐου.

Το ΑΛΜΑ υπέβαλε την υποψηφιότητα των πέντε υποψηφίων του στην εκλογική περιφέρεια Πάφου.

Το ίδιο έπραξε και η Άμεση Δημοκρατία.

Το Σήκου Πάνω κατέρχεται με τριμελή ομάδα υποψηφίων.