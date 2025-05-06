Η Oysho, η αλυσίδα αθλητισμού και αναψυχής της Inditex, εγκαινιάζει το ηλεκτρονικό της κατάστημα στην Κύπρο.

Με έναρξη από τις 13 Μαΐου, η αλυσίδα θα προσφέρει όλες τις συλλογές της μέσω του https://www.oysho.com/cy και της εφαρμογής της. Η Oysho παρουσιάζει όλες τις συλλογές της σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την εμπειρία αγορών των πελατών σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Η Oysho ξεχωρίζει για τον συνδυασμό της άνεσης, του στυλ και της λειτουργικότητας στις αθλητικές του συλλογές, προωθώντας έναν ενεργό τρόπο ζωής και προσφέροντας ενδύματα τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για αθλητικές δραστηριότητες.

Στο https://www.oysho.com/cy και στην εφαρμογή, οι πελάτες μπορούν να βρουν όλες τις διαθέσιμες συλλογές για αθλήματα εσωτερικού χώρου, το “Oysho Studio” για το γυμναστήριο, γιόγκα, πιλάτες, barre και τρέξιμο, καθώς και για αθλήματα με ρακέτες. Κατά τη χειμερινή περίοδο, διατίθεται επίσης μια πλήρης συλλογή για σπορ βουνού και χιονιού. Περαιτέρω, η αλυσίδα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αθλητικά κομμάτια, ιδανικά για να προσαρμοστούν στον ελεύθερο χρόνο. Οι συλλογές όπως το The Club, παρουσιάζουν επιλογές για να πετύχετε μια σπορ καθημερινή εμφάνιση.

Όλες οι συλλογές παρουσιάζονται με μια ξεκάθαρη προσέγγιση mix-and-match, ειδικά μέσα από τα διαφορετικά υφάσματα κολάν, επιτρέποντας μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση αγοράς.

Τι προσφέρει το OYSHO.COM;

Διατίθεται μια πλήρης συλλογή: Οι τελευταίες τάσεις και οι νέες αφίξεις με γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αποθήκευση αγαπημένων προϊόντων: Αποθηκεύστε τα προϊόντα που προτιμάτε, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα τους και λάβετε ειδοποιήσεις όταν επιστρέψουν. Παρακολούθηση παραγγελιών: Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις αγορές και τις επιστροφές σας, τόσο εντός των καταστημάτων όσο και στο διαδίκτυο, χωρίς να χάσετε τις αποδείξεις. Εύκολη και γρήγορη πληρωμή: Αποθηκεύστε με ασφάλεια τα στοιχεία σας για να επιταχύνετε τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Δωρεάν παράδοση στο κατάστημα: Λάβετε τις αγορές σας χωρίς επιπλέον κόστος όταν επιλέξετε την παραλαβή από το κατάστημα. Πρώιμη πρόσβαση σε προσφορές: Αποκλειστικές προσφορές πριν από άλλους πελάτες.

Η Oysho διαθέτει 5 καταστήματα στην Κύπρο: Metropolis Mall, Kings Avenue Mall, Mall of Cyprus, Nicosia Mall και My Mall.