Πέραν των 60 καταθέσεων λήφθηκαν μέχρι σήμερα από την Αστυνομία για την υπόθεση της επονομαζόμενης «Σάντης» και δεν αποκλείεται η λήψη επιπρόσθετων αν αυτό απαιτηθεί από την ανάλυση της μαρτυρίας.

Η ανακριτική ομάδα που συστάθηκε για να εξετάσει τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, μελετά τώρα όλο το υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέσα από τις καταθέσεις ώστε να φανεί αν υπάρχουν κενά ή αν πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Ως φαίνεται όμως, όλοι οι ισχυρισμοί έχουν εξετασθεί και διασταυρωθεί και μάλιστα όχι από μια πηγή αλλά από περισσότερες. Όπως για παράδειγμα για το αν η «Σάντη» εργάστηκε στο Προεδρικό όπως ήταν ο ισχυρισμός, όπου εκτός από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις έγιναν εξετάσεις και στον Φόρο Εισοδήματος ή και στην Προεδρία ή εντοπίστηκαν όλοι οι εργοδότες της κατά τον επίδικο χρόνο.

Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού, όλοι όσοι αναφέρονται στα μηνύματα έχουν κληθεί και δώσει καταθέσεις με τις θέσεις τους, έδωσαν εξηγήσεις και ουσιαστικά διέψευσαν οποιαδήποτε εμπλοκή στα όσα τους καταλογίζονται. Οι εξετάσεις βρίσκονται προς το τέλος τους και θα αναμένονται τα πορίσματα από την Ευρωπαϊκή Αστυνομία και το κλιμάκιο του FBI, ώστε να γίνει αντιπαραβολή με τα όσα έχουν προκύψει από τις έρευνες στην Κύπρο. Όλη η μαρτυρία, με τα ευρήματα και τα πορίσματα των ειδικών, θα αξιολογηθούν στο τέλος σε σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία που θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», οι ανακριτές έχουν εξετάσει πέραν των 25 ισχυρισμών που αναφέρονται στα μηνύματα ή άλλως πως και δεν έχει διαπιστωθεί πως υποστηρίζονται από στοιχεία και μαρτυρίες. Τουναντίον, τα δεδομένα δείχνουν πως όλα ήταν κατασκεύασμα της 45χρονης η οποία παραδέχθηκε εξ αρχής πως κατά διαστήματα καταλαμβανόταν από τάση μυθοπλασίας για να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μάλιστα, όπως ανέφερε και ενόρκως η Αστυνομία για να εξασφαλίσει το ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, η ίδια ομολόγησε ότι είχε ταυτιστεί με τον ρόλο της «Σάντης» που σε κάποιο στάδιο και μετά έγινε ένα με αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία στον ένα και πλέον μήνα ερευνών γι’ αυτή την υπόθεση, άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων που αναφέρονται ότι χρημάτιζαν τη «Σάντη», πήρε στοιχεία από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το ΓεΣΥ, τον Έπαρχο, το Δικαστήριο Λευκωσίας και συνάντησε πέραν των 10 πρώην εργοδοτών της. Επίσης πήρε αριθμό καταθέσεων από την ίδια με την τελευταία να είναι πολύωρη και εξαντλητική ώστε να δώσει εξηγήσεις και λεπτομέρειες για όλα όσα φέρεται να έγραφε σε μηνύματα.

Σκοτεινό σημείο στην υπόθεση θα παραμείνει το τηλέφωνο της 45χρονης με το οποίο κατασκεύασε τα μηνύματα και το οποίο δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, κάτι που θα ενίσχυε ή θα κατέρριπτε τους ισχυρισμούς της. Σημειώνεται ακόμα ότι η Αστυνομία, όπως ανέφερε και στην ένορκη δήλωση προς δικαστή στις 11 Απριλίου, εξέταζε αδικήματα που αφορούσαν όλους τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη, δηλαδή για συνωμοσία, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων κ.ά. Είχε θέσει εξ αρχής στη σφαίρα της έρευνας όλες τις εκδοχές και όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, η έρευνα ήταν σφαιρική, 360 μοιρών.