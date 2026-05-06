Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί σε υλοποίηση πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου για αναδιάρθρωση της λειτουργίας του χρηματιστηρίου για εμπορία δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου (EU ETS), ώστε το συνολικό οικονομικό βάρος, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες να μειωθεί και παράλληλα να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητά τους έναντι ξένων ανταγωνιστών.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει σχέδια για την παροχή περισσότερων δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στις βιομηχανίες τα επόμενα χρόνια, μια κίνηση που θα μπορούσε να εξοικονομήσει στις εταιρείες 4 δισεκατομμύρια ευρώ από μειωμένο κόστος CO2, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ που είδε το Reuters.

Η αγορά δικαιωμάτων αερίων CO2 είναι το κύριο εργαλείο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2, κάτι που επιτυγχάνεται αναγκάζοντας τις βιομηχανίες να αγοράζουν άδειες εκπομπών CO2 όταν ρυπαίνουν το περιβάλλον από το καύσιμο που χρησιμοποιούν. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση άνθρακα ή άλλων ορυκτών καυσίμων από βιομηχανίες εντός της ΕΕ, τόσο αυξάνεται η ζήτηση δικαιωμάτων εκπομπής και ανεβαίνει το κόστος ανά τόνο.

Όπως επισημαίνει το Reuters, δεδομένης της αυξανόμενης πολιτικής πίεσης προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή της ΕΕ, από τα κράτη μέλη που ανησυχούν για την κλονιζόμενη οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η Κομισιόν προχωρεί στην παραχώρηση περισσότερων δωρεάν δικαιωμάτων σε βαριές βιομηχανίες (κυρίως χάλυβα, τσιμέντου και ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς από συμβατικά καύσιμα), σε προσωρινή βάση.

Από μια εσωτερική παρουσίαση των εν λόγω σχεδιασμών της Επιτροπής, την οποία είδε το Reuters, φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες προτίθενται να περιλαμβάνουν στο εξής τις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από εταιρείες στους υπολογισμούς που χρησιμοποιούν για να καθορίσουν πόσα δωρεάν δικαιώματα CO2 θα λαμβάνουν οι βιομηχανίες κατά την περίοδο από το 2026 έως το 2030. Επί του παρόντος, υπολογίζονται μόνο οι άμεσες εκπομπές αερίων.

Η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει στις βιομηχανίες να εξασφαλίσουν περισσότερα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών, τα οποία, αναφέρει το Reuters, υπολογίζεται ότι θα έχουν συνολική αξία περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα σχέδια αυτά για διαβούλευση, σε μερικές μέρες.

Και γερμανική επιχορήγηση

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση προχωρεί σε επιχορήγηση βιομηχανιών εντός της επικράτειάς της, ώστε να μειώσουν το κόστος για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων CO2 και να αναστείλουν όποιες βλέψεις για μετακίνηση εργοστασίων σε χώρες εκτός ΕΕ ή χώρες με μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Όπως δημοσιοποιήθηκε χθες, η γερμανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαθέσει εντός του 2026 περίπου πέντε δισεκατομμύρια ευρώ, για να επιχορηγήσει μεγάλες βιομηχανίες κατά την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών.

Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας, η χρηματοδότηση, που θα δοθεί μέσω 15ετών συμβολαίων, θα καλύψει το επιπλέον κόστος της παραγωγής χαμηλών εκπομπών για βιομηχανίες όπως ο χάλυβας, το τσιμέντο και τα χημικά.

Ο στόχος είναι να βοηθηθούν αυτά τα εργοστάσια να παραμείνουν στη Γερμανία και να επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους, αντί να μεταφέρουν την παραγωγή τους αλλού.

Οι εταιρείες που καλύπτονται από την απόφαση αυτή, θα έχουν προθεσμία τεσσάρων ετών για να μειώσουν τις εκπομπές κατά 50%, αντί για την προηγούμενη απαίτηση των τριών ετών για μείωση των εκπομπών κατά 60%.

Μέχρι το τελευταίο έτος του 15ετούς προγράμματος, οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά 85%, ελαφρώς λιγότερο από τον προηγούμενο στόχο, που είχε τεθεί του 90%.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης τη χρηματοδότηση τεχνολογιών που δεσμεύουν και αποθηκεύουν CO2, ειδικά σε βιομηχανίες όπως η τσιμεντοβιομηχανία και ορισμένες χημικές παραγωγές.

Μόνο τα εργοστάσια που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, αναφέρει το γερμανικό υπουργείο.