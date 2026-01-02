Σε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ και συγκεκριμένα σε €488.171.491,42 ανέρχονται τα καθαρά έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από την δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων την περίοδο 2012-2024, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, στο οποίο βεβαίως συμμετέχει και η Κύπρος καταβάλλοντας σημαντικά ποσά.



Σύμφωνα με ενημέρωση της Βουλής από πλευράς της κυβέρνησης, τα €488.171.491,42 που επεστράφησαν στην Κυπριακή Δημοκρατία διατέθηκαν σε δράσεις και έργα τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένων:



(α) Προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας

(β) Προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

(γ) Πράσινων μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας

(δ) Περιβαλλοντικής αποκατάστασης και αναδάσωσης

(ε) Ενίσχυσης ερευνητικών και τεχνικών δράσεων για τη μείωση εκπομπών και την κλιματική προσαρμογή.



Με βάση όσα ενημέρωσε η κυβέρνηση τη Βουλή, με το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, τα έσοδα αυτά κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και η αξιοποίησή τους πραγματοποιείται μέσω των σχετικών δαπανών που περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τα Υπουργεία καθώς και άλλους συναρμόδιους φορείς.



Η θεσμική υποχρέωση διάθεσης του 100% των εσόδων για σκοπούς κλιματικής πολιτικής ικανοποιείται μέσω των υφιστάμενων περιβαλλοντικών και ενεργειακών προγραμμάτων που εντάσσονται κάθε χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό.



Στον πιο κάτω πίνακα, στην τελευταία στήλη (δεξιά) παρουσιάζονται κατά έτος τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη δημοπράτηση ρύπων:

Ειδικά για το έτος 2024, τα μεγαλύτερα κονδύλια (από τα €94.672.282,06) τα περισσότερα διατέθηκαν για παροχή έκτακτης εισοδηματικής στήριξης σε πολίτες για ελάφρυνση του κόστους των λογαριασμών ηλεκτρισμού και έφτασαν τα € 42.028.000.

Συνολικά €3.881.000 διατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων.

Άλλα € 10.184.000 διατέθηκαν για τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων.

Για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες και την κινητικότητα δαπανήθηκαν € 19.405.000.

Για την Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτρικές Μοτοσυκλέτες για Ταχυδρομείο διατέθηκαν € 2.308.000.