Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Αστυνομία Λάρνακας για δύο εγκληματικές ενέργειες στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, οι οποίες διερευνάται εάν συνδέονται μεταξύ τους. Πρόκειται για υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον οχημάτων ιδιοκτήτη πρακτορείου στοιχημάτων και τον εμπρησμό του αυτοκινήτου 28χρονου Ελλαδίτη, που βρισκόταν σε σχετικά κοντινή απόσταση.

Στη μία περίπτωση 32χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας έκανε στις 11:30 το πρωί της Τρίτης καταγγελία στην Αστυνομία, αφού διαπίστωσε ζημιές σε δύο οχήματά που προκλήθηκαν από ρίψη πυροβολισμών. Τα οχήματα ανήκουν στον ίδιο και τη σύζυγό του και ήταν σταθμευμένα έξω από την εξοχική τους κατοικία στον Άγιο Θεόδωρο στην οποία διανυκτέρευσαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις ως προς τα κίνητρα κάνουν λόγο για επαγγελματικές αντιζηλίες που δεν αποκλείεται να έχουν σχέση με το πρακτορείο στοιχημάτων.

Επί τόπου έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας για εξετάσεις και διαπίστωσαν ότι τα δύο οχήματα δέχθηκαν αριθμό πυροβολισμών από πυροβόλο όπλο, γεγονός που φαίνεται πως έγινε κατά την διάρκεια της νύκτας. Αναζητούνται, επίσης, μαρτυρίες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν οι κινήσεις του δράστη ή των δραστών.

Εν τω μεταξύ προηγουμένως και συγκεκριμένα στις 4.40 σήμερα τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωράφι στον Άγιο Θεόδωρο. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ, που κατέσβησαν τη φωτιά. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είναι ιδιοκτησία 28χρονου Ελλαδίτη.

Με το πρώτο φως της ημέρας διενεργήθηκαν περαιτέρω έρευνες και εξετάσεις στη σκηνή στην οποία εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη. Τη συγκεκριμένη υπόθεση διερευνά ο περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.