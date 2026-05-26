Τις τελευταίες ημέρες έγιναν αναφορές από πολίτες για λήψη μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα που αφορούν δήθεν απλήρωτα εξώδικα τροχαίας.

Στα μηνύματα υπάρχει σύνδεσμος με τον οποίο οι επιτήδειοι καλούν τους πολίτες όπως τον ανοίξουν για να προχωρήσουν σε πληρωμή εξωδίκου, με πρόθεση την απόσπαση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων και χρημάτων.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε τέτοια μηνύματα.

Ειδικότερα:

Μην ανοίγετε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων/SMS/email από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς.

Μην καταχωρείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.

Επικοινωνείτε πάντα με τις αρμόδιες αρχές πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια