Τροχαίο ατύχημα στην κοινότητα Αυδήμου, στην επαρχία Λεμεσού, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα η οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί στο όχημά της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ώρα 07:29 χθες, λήφθηκε κλήση για διάσωση ζωής, μετά από τροχαία οδική σύγκρουση.

Ανταποκρίθηκε ομάδα και όχημα διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Μονοβόλικου. Όχημα, το οποίο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο.

Η οδηγός του οχήματος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και με χρήση διασωστικών εξάρτυσης, απεγκλωβίστηκε από το όχημα και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά της στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε επίσης αφαίρεση των ακροδεκτών του οχήματος. ανήλικος συνεπιβάτης, ο οποίος δεν βρισκόταν παγιδευμένος, μεταφέρθηκε επίσης με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.