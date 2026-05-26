Μαζική κινητοποίηση στην Πάχνα προκάλεσαν πληροφορίες που έλαβαν οι κτηνοτρόφοι ότι σήμερα αναμένεται να προχωρήσουν επιτόπιες ενέργειες στη φάρμα του ιερέα, μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος αφθώδους πυρετού σε μονάδα της κοινότητας.

Από το πρωί της Τρίτης συγκεντρώθηκαν στον δρόμο Πραστείου – Πάχνας δεκάδες κτηνοτρόφοι, με στόχο να αποτρέψουν οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, πάντως, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δεν έχουν προγραμματίσει καμία ενέργεια θανάτωσης ή δειγματοληψίας στην περιοχή.

Μιλώντας στο philenews, ο ιερέας της φάρμας όπου εντοπίστηκαν θετικά στον ιό ζώα του ανέφερε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες χθες το μεσημέρι, προκειμένου να ερωτηθεί εάν συναινεί σε θανάτωση των ζώων.

«Με πήραν απλώς τηλέφωνο για να με ρωτήσουν μόνο αυτό. Τους είπα ότι, εάν δεν γίνει νέα δειγματοληψία, δεν πρόκειται να δεχθώ κάτι τέτοιο. Αν τα αποτελέσματα είναι ξανά θετικά, τότε μάλιστα. Όχι όμως άμεση θανάτωση χωρίς νέα δειγματοληψία», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων, ανέφερε ότι ενημερώθηκαν από την Αστυνομία πως επρόκειτο να μεταβούν στην περιοχή λειτουργοί των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ, όπως είπε, ενημερώθηκε επίσης και ο ιδιοκτήτης του εκσκαφέα για να ανοίξει τον λάκκο. Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν υπήρξε οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.