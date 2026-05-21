Σκηνές που παραπέμπουν σε ταινία άγριας δύσης και όχι σε ευνομούμενο κράτος εκτυλίχθηκαν σήμερα στην περιοχή της Πάχνας, μετατρέποντας μια προγραμματισμένη και συμφωνημένη διαδικασία δειγματοληψίας για τον αφθώδη πυρετό σε σκηνικό απόλυτου τρόμου.

Η προσπάθεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να θωρακίσουν την κτηνοτροφία της περιοχής προσέκρουσε στην βίαιη και ακραία αντίδραση μερίδας κτηνοτρόφων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και θύελλα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το πρόγραμμα προέβλεπε τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών σε πέντε συγκεκριμένα κτηνοτροφικά υποστατικά της Πάχνας. Για τη διαδικασία αυτή υπήρχε εκ των προτέρων ρητή και σύμφωνη γνώμη των ίδιων των κτηνοτρόφων από την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου. Στα πρώτα δύο υποστατικά η δειγματοληψία ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς προβλήματα.

Σε τρίτο υποστατικό, αν και ο ιδιοκτήτης είχε αρχικά αποδεχθεί τον έλεγχο, ομάδα διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων συγκεντρώθηκε στο σημείο, απέκοψε τον δρόμο και εμπόδισε το συνεργείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να πλησιάσει στη φάρμα.

Η απόλυτη τρομοκρατία καταγράφηκε στις επόμενες δύο φάρμες. Αφού οι δύο γυναίκες λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ολοκλήρωσαν τη λήψη των δειγμάτων και επιχείρησαν να αποχωρήσουν, βρέθηκαν εγκλωβισμένες. Τέσσερα διπλοκάμπινα οχήματα τους έκλεισαν τον δρόμο. Οι δράστες, ασκώντας σωματική βία και σπέρνοντας τον τρόμο στις δύο λειτουργούς, τους άρπαξαν τα κλειδιά των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και, στη συνέχεια, έκλεψαν με τη βία τα ληφθέντα δείγματα, πριν εξαφανιστούν.

Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, όχι μόνο για το ποινικό κομμάτι της επίθεσης, αλλά κυρίως για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η στάση στην εξάπλωση της νόσου.

«Όσο δεν υπάρχει συνεργασία από την πλευρά των κτηνοτρόφων, ο ιός θα προχωρά ανεξέλεγκτος. Υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος, με τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, να γεμίσουν οι κτηνοτροφικές μονάδες με αφθώδη πυρετό, οδηγώντας τον κλάδο στην απόλυτη καταστροφή», προειδοποιούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η άρνηση ελέγχων και η καταστροφή δειγμάτων ουσιαστικά «τυφλώνουν» τους μηχανισμούς πρόληψης. Αν ο ιός ξεφύγει στην περιοχή, οι συνέπειες για την οικονομία, την εγχώρια παραγωγή και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους θα είναι μη αναστρέψιμες, με το ενδεχόμενο μαζικών θανατώσεων ζώων να ορατό πλέον περισσότερο από ποτέ.

Διερευνάται το περιστατικό με τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε μια καταγγελία η οποία διερευνάται.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δε ζητήθηκε από μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να τους συνοδεύσουν οι αστυνομικές αρχές στις σημερινές δειγματοληψίες.