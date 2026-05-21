Σειρά μνημονίων συναντίληψης υπέγραψαν οικονομικοί φορείς της Κύπρου και της Ινδίας στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας στο Μουμπάι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Το φόρουμ διοργάνωσαν το ΚΕΒΕ και το Invest Cyprus σε συνεργασία με τη FICCI, την Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.

Υπογράφηκαν μνημόνια μεταξύ ΚΕΒΕ–FICCI, Invest Cyprus–FICCI, ΚΕΒΕ–CII (Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών), καθώς και μεταξύ Συνδέσμου Ινδών Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού και του Κυπριακού Συμπλέγματος Αμυντικής και Διαστημικής Βιομηχανίας. Εταιρείες όπως Saptang Labs PVT Ltd και CHANNELIT limited, καθώς και το Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Συμβούλιο IGC, υπέγραψαν αντίστοιχες συμφωνίες με τη FICCI.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, τόνισε ότι η Κύπρος αποτελεί σταθερή βάση εκκίνησης για δραστηριοποίηση σε Ευρώπη και περιφέρεια, στηριζόμενη σε ισχυρούς θεσμούς, δημοσιονομική πειθαρχία και υψηλή ποιότητα ζωής. Σημείωσε ότι η Κύπρος προωθεί μια οικονομία προσανατολισμένη στο μέλλον, με περισσότερες από 800 τεχνολογικές εταιρείες και τεχνολογικό τομέα που συνεισφέρει περίπου 14% του ΑΕΠ.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, επισήμανε ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, αξιοποιώντας στρατηγική τοποθεσία, θεσμική σταθερότητα και φιλικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, με ισχυρό οικοσύστημα νομικών, χρηματοοικονομικών, ναυτιλιακών, τεχνολογικών και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ινδίας, η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εταίρο στους τομείς της ναυτιλιακής συνδεσιμότητας, logistics, ψηφιακών εμπορικών υποδομών, εφοδιαστικών αλυσίδων και ενεργειακής συνεργασίας. Τα μνημόνια αποδεικνύουν ότι η συνεργασία προχωρά πέρα από τον διάλογο και κατευθύνεται προς εταιρικές συμπράξεις και συγκεκριμένα επενδυτικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

ΚΥΠΕ