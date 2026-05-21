Οι χθεσινές δηλώσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη προκάλεσαν ενόχληση στο κίνημα ΑΛΜΑ, το οποίο με ανακοίνωση περνά στην αντεπίθεση. Ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ανάμεσα σε άλλα ότι «δυστυχώς» δεν σπούδασε ψυχιατρική για να παρακολουθήσει από πιο κοντά τον κ. Μιχαηλίδη.,

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η «τοξικότητα» ήταν πάντοτε το επιχείρημα των ανθρώπων που εξέθρεψαν τη διαφθορά, προκειμένου να στρέψουν τα φώτα μακριά από τα έργα και τις ημέρες τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΔΗΣΥ, ο οποίος κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τοξικότητα, κάθε φορά που αυτός τους θυμίζει τα εξωφρενικά σκάνδαλα της δεκαετούς διακυβέρνησής τους. Όσο μάλιστα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο πανικός τους εντείνεται, εκδηλώνουν περαιτέρω και την ξεδιάντροπη χυδαιότητά τους: Συναγερμικά στελέχη προσπαθούν καθημερινά να μειώσουν τον κ. Μιχαηλίδη χαρακτηρίζοντας τον ως «εμμονικό», ο Ονούφριος Κουλλά του αποδίδει «αρρωστημένο μυαλό», ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης τον χαρακτηρίζει «πιστό σκυλάκι».

Και το αποκορύφωμα: Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, αυτός που διέσυρε την Κύπρο διεθνώς με τα σκάνδαλα των χρυσών διαβατηρίων, των οικογενειακών ταξιδιών στις Σεϋχέλλες με τον πλούσιο Σαουδάραβα φίλο του, των Panama Papers, του Βασιλικού, του Συνεργατισμού και της απόλυτης υπονόμευσης των θεσμών, αυτός, του οποίου το όνομα έγινε συνώνυμο της διαπλοκής και της διαφθοράς, ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε, ψυχασθενή τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Με δικά του λόγια: «[…] δυστυχώς σπούδασα νομικά και όχι ψυχιατρική για να τον παρακολουθήσω από πιο κοντά».

Αν ο κ. Αναστασιάδης βρισκόταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, πιθανώς θα ζητούσε τον εγκλεισμό του «αντιφρονούντα» κ. Μιχαηλίδη στο ψυχιατρείο. Ωστόσο, δυστυχώς για τον κ. Αναστασιάδη, στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη οι μόνοι που κρίνονται ως άξιοι εγκλεισμού είναι όσοι πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και όσοι καταχρώνται τη δημόσια εξουσία. Με απλά λόγια: Σε μια κανονική δημοκρατία και ένα αδιάβρωτο κράτος δικαίου – και όχι αυτό που παρέδωσε ο κ. Αναστασιάδης – ο κ. Αναστασιάδης ίσως βρισκόταν σήμερα στη φυλακή και δεν θα περιφερόταν ελεύθερος να επιδίδεται σε χυδαιολογίες.

Ο κ. Αναστασιάδης έχει καταγραφεί στην κυπριακή πολιτική ιστορία και τη μνήμη των πολιτών ως ένας απόλυτα αμοραλιστής πολιτικός, που δεν υπηρέτησε τον κυπριακό λαό, αλλά εξυπηρέτησε τα δικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα άλλων. Στις 24 του Μάη, καλούμε τους πολίτες να απορρίψουν με την ψήφο τους όσους συνεχίζουν τις πολιτικές παρακαταθήκες του Νίκου Αναστασιάδη και όσους εκφράζουν στον δημόσιο βίο την πολιτική αλαζονεία και την πολιτική ιδιοτέλεια.

Το ΑΛΜΑ δημιουργήθηκε για να σταθεί απέναντι σε όλους αυτούς. Δώστε μας την ευκαιρία να το πράξουμε στη Βουλή! Για την αλλαγή που χρειάζεται και που αξίζει ο τόπος μας!