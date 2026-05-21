Η EasyJet παρουσίασε θετική δυναμική στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά οι συνολικές κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο υστερούν σε σχέση με πέρυσι, προειδοποιώντας ότι το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 θα επηρεαστεί από αυξημένο κόστος καυσίμων και βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα στη ζήτηση. Η εταιρεία διαμηνύει ωστόσο ότι δεν αντιμετωπίζει καμία διαταραχή στον εφοδιασμό καυσίμων.

Στο πρώτο εξάμηνο του FY26, η προσαρμοσμένη ζημία προ φόρων ανήλθε σε £(552) εκατ., ενώ η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και ο αριθμός επιβατών κατά 6%, με τον συντελεστή πληρότητας να φτάνει το 90%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων της easyJet holidays ανήλθαν σε £61 εκατ., με αύξηση πελατών 22%.

Η λειτουργική απόδοση και η ικανοποίηση πελατών συνεχίζουν να βελτιώνονται, με ποσοστό έγκαιρης εκτέλεσης πτήσεων 78% και δείκτη CSAT 84% για την αεροπορική δραστηριότητα και 85% για τις υπηρεσίες EasyJet holidays.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα από θέση ισχύος, διαθέτοντας ρευστότητα £4,7 δισ. και καθαρό ταμειακό υπόλοιπο £434 εκατ., ενώ η λογιστική αξία ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων φτάνει τα £5 δισ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Kenton Jarvis, τόνισε ότι, παρά τη σύγκρουση, η EasyJet παραμένει ισχυρή, με θετική ζήτηση, υψηλή πληρότητα, αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και ανάπτυξη της easyJet holidays. Η στρατηγική περιλαμβάνει πειθαρχημένη ανάπτυξη, upgauging και επέκταση υπηρεσιών, στοχεύοντας στην επίτευξη μεσοπρόθεσμων στόχων και αξίας για τους μετόχους.

Παρά τις μεταβολές στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικών γεγονότων, η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, με το πλήρες πρόγραμμα πτήσεων να εκτελείται χωρίς διαταραχές. Οι συνολικές κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο έχουν μετατοπιστεί σε πιο κοντινές ημερομηνίες αναχώρησης, αλλά η ζήτηση κατά τον μήνα αναχώρησης παραμένει ενισχυμένη σε ετήσια βάση.

Η EasyJet επισημαίνει ότι οι στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, νέες βάσεις πτήσεων και την υπηρεσία EasyJet holidays έχουν αποδώσει σύμφωνα με τις προσδοκίες και αναμένεται να στηρίξουν ελκυστικές αποδόσεις καθώς το λειτουργικό περιβάλλον σταδιακά ομαλοποιείται.