Η οικονομία της Κύπρου εισέρχεται στην κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με ισχυρή βάση, αλλά ο αντίκτυπός της μπορεί να γίνει αισθητός μέσω του υψηλότερου πληθωρισμού και της αβεβαιότητας βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τις ανοιξιάτικες προβλέψεις της Κομισιόν 2026.

Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,6% το 2026 και στη συνέχεια να μειωθεί στο 2,2%, αντανακλώντας πρώτα την απότομη αύξηση και στη συνέχεια τη σταδιακή ομαλοποίηση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Η αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθεί, καθώς ο πληθωρισμός διαβρώνει τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα, αλλά η προσαρμογή των μισθών μέσω της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής είναι πιθανό να παράσχει στήριξη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο τουρισμός θα επηρεαστεί αρνητικά από τη σύγκρουση, αλλά οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να παραμείνουν ανθεκτικές. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα επικρατούν και ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κάτω από το όριο του 60% μέχρι το τέλος του 2025 και συνεχίζει την έντονη πτωτική του τάση.

Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει προκαλέσει αύξηση του κόστους ενέργειας, αν και οι μειώσεις του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια ενδέχεται να βοηθήσουν στον περιορισμό περαιτέρω αυξήσεων των τιμών ενέργειας. Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι ασθενέστερες προοπτικές για τον τουρισμό αναμένεται να μετριάσουν τον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς οι εταιρείες θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές για να προσελκύσουν εισερχόμενους τουρίστες.

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού προβλέπεται να μειωθεί στο 2,1% του ΑΕΠ το 2026 και στο 2,5% το 2027, αντανακλώντας μια επιβάρυνση 0,7% του ΑΕΠ, λόγω της γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2026.

Αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση μειώνει κυρίως ορισμένες ειδικές φορολογικές πληρωμές για τις εταιρείες και τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω προσαρμογής των φορολογικών κλιμακίων και των επιδομάτων. Εν μέρει αντισταθμίζοντας αυτό, ο συντελεστής φόρου εταιρειών αυξήθηκε από 12,5% σε 15%.

Επιπλέον, σημειώνεται, διάφορα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, όπως οι στοχευμένες επιδοτήσεις, καθώς και οι μειώσεις του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.