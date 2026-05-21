Δημοσιεύματα των οικονομικών ΜΜΕ στην Ελλάδα και η ίδια η ατζέντα της διήμερης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκωσία, που αρχίζει αύριο Παρασκευή, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι το πρωτεύον πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που θα συζητηθεί διεξοδικά από τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης θα είναι το στεγαστικό.

Ειδικότερα, η εξεύρεση μίας λύσης που θα ακολουθηθεί, ει δυνατό, από όλα τα κράτη της Ευρωζώνης ή και της ΕΕ, για να διατεθούν τεράστια κρατικά και ενωσιακά κονδύλια για ουσιαστική αύξηση της προσφερόμενης στέγης για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, είτε για ιδιοκατοίκηση, είτε για προσιτό ενοίκιο.

Συνάγεται, δε, από τα δημοσιεύματα ότι στο Eurogroup της Λευκωσίας θα συζητηθούν επισταμένα, αύριο και το Σάββατο, τα μοντέλα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Κροατίας για αύξηση της προσφοράς στέγης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, θέλει να ανοίξει από τη Λευκωσία έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η εκτίναξη των ενοικίων, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, οι επιπτώσεις από τον πολλαπλασιασμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, κλπ) και η αυξημένη πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτελούν πλέον κοινή πρόκληση για τις οικονομίες της ζώνης του ευρώ.

Οι 21 χώρες-μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας, με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία.

Κοινό στοιχείο και των τριών χωρών είναι ότι δεν περιορίζονται σε ένα μόνο μέτρο. Συνδυάζουν κυρίως την επιβολή φόρου για κλειστά (αχρησιμοποίητα) οικιστικά ακίνητα, κοινωνική κατοικία, επιδοτήσεις και πολιτικές αύξησης της προσφοράς και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αναγνωρίζοντας ότι η στεγαστική κρίση απαιτεί πολυεπίπεδη και μακροχρόνια στρατηγική.

Η Ισπανία έχει ήδη εγκρίνει το Κρατικό Σχέδιο Στέγασης 2026–2030, ύψους 7 δισ. ευρώ, το οποίο τριπλασιάζει τις δημόσιες επενδύσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, της εκτόξευσης των ενοικίων και της κερδοσκοπίας.

Η Ιρλανδία εφαρμόζει το εθνικό σχέδιο «Delivering Homes, Building Communities 2025–2030» με έναν ιστορικό προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 11,3 δισ. ευρώ μόνο για το 2026. Στόχος είναι η κατασκευή 300.000 νέων κατοικιών έως το 2030 για την αντιμετώπιση της σοβαρής στεγαστικής κρίσης.

Επίσης, επιβλήθηκαν αυστηροί έλεγχοι στα ενοίκια (ισχύουν ήδη από τον περασμένο Μάρτιο) με την επιβολή εθνικού πλαφόν 2% στις αυξήσεις σε ενοικιαστές.

Η Κροατία εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής έως το 2030 (National Housing Policy Plan), στο πλαίσιο του οποίου θεσπίστηκε νέος ετήσιος φόρος ακινήτων, από 0,60 έως 8 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως, για αχρησιμοποίητες -κενές- οικοδομές.