Μεγάλη αύξηση 76,9% κατέγραψε τον Ιανουάριο 2026 η έκδοση αδειών οικοδομής, φτάνοντας τις 789, σε σύγκριση με 446 τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με αυτές τις άδειες προβλέπεται να ανεγερθούν 1.755 οικιστικές μονάδες, διπλάσιες από όσες τον αντίστοιχο μήνα του 2026 (838). Συγκεκριμένα, αναμένεται να ανεγερθούν 329 μονοκατοικίες, 121 διπλοκατοικίες, 1.248 οικιστικές πολυκατοικίες και 57 μικτές πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €445,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 346,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 92,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 82,5%.

ΚΥΠΕ