Υποστηρικτές του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού προετοιμάζονται να κατέλθουν στη Λευκωσία, όπου το ερχόμενο Σάββατο στις 4 το απόγευμα, προγραμματίζουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Αρχιεπισκοπή.

Οι διοργανωτές ζητούν δήλωση συμμετοχής από όσους έχουν σκοπό να κατέλθουν στη Λευκωσία ενημερώνοντας το κοινό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο λεωφορείο. Διευκρινίζουν, πάντως, πως η διαμαρτυρία έχει ειρηνικό χαρακτήρα προτάσσοντας τα ακόλουθα αιτήματα:

• Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου

• Διατήρηση ως έχει του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου

• Επανένταξη του Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού στον θρόνο της Πάφου

Με σχετική ανάρτηση, καλούνται «οι πιστοί που πονούν για την Εκκλησία να σταθούν με προσευχή, διάκριση και ειρηνική παρουσία».

Με το σύνθημα «Πίστη, ελπίδα και δικαιοσύνη, ο Τυχικός στην Πάφο θα μείνει!», οι διοργανωτές στέλνουν το εξής μήνυμα:

«Κάτω τα χέρια από τον Καταστατικό Χάρτη: Η Ορθοδοξία δεν αλλάζει, ο λαός δεν παραμερίζεται!».

Εξάλλου, υποστηριχτές του, σχολιάζοντας σχετικό δημοσίευμα του «Φ», δια του οποίου συγγενής του εν αργία Μητροπολίτη διαχώρισε τη θέση της οικογένειας από ομάδες στήριξης του κ. Τυχικού, αναφέρουν τα εξής:

-Δηλώνουμε με καμάρι ότι στηρίζουμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη μας κ. Τυχικό. Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να λάβουμε την άδεια κάποιου για να στηρίξουμε τον αδικούμενο Δεσπότη μας.

-Ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι εκπροσωπούμε τον κ. Τυχικό ή ότι καθοδηγούμαστε από αυτόν. Εκπροσωπούμε τον εαυτό μας και μόνο. Όλες μας οι ενέργειες, τα κείμενα, οι διαμαρτυρίες και οι αφίσες απηχούν την προσωπική μας αγανάκτηση για τον σκανδαλισμό που προκάλεσε στο πλήρωμα της Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

-Ο αγώνας μας γίνεται για αποκατάσταση του Μητροπολίτη μας αλλά πάνω απ’ όλα για την Εκκλησία της Κύπρου ως σύνολο, η οποία περνά τη μεγαλύτερη θεσμική, εκκλησιαστική, δογματική και ηθική κρίση.

Γίνεται επίσης λόγος για «αντιορθόδοξα, αντικανονικά και ανήθικα» που ζητούνται από τον Αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο να υπογράψει ο κ. Τυχικός.