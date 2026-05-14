Επιστολή στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέστειλε ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη, ζητώντας όπως απαγορευθεί «η είσοδος Τούρκων στο Ευρωκοινοβούλιο».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη (Ε.ΛΑ.Μ. – ECR), απαιτώντας με επιστολή του προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, την απαγόρευση εισόδου Τούρκων στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο κ. Γεάδης υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέβαλε περιορισμούς σε Ρώσους και Λευκορώσους τον Μάρτιο του 2022 για την εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και σε Ιρανούς για τα γεγονότα του 2026, ζητώντας αντιστοιχία μέτρων για τους Τούρκους από την στιγμή που η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα, υπό την απειλή των όπλων, ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και πέντε δεκαετίες.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν ένα κράτος εισβολέας συνεχίζει να κατέχει παράνομα την Κυπριακή Δημοκρατία και να αρνείται ακόμη και να την αναγνωρίσει», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται όταν εφαρμόζει αυστηρά μέτρα απέναντι σε άλλες χώρες, αλλά συνεχίζει να ανέχεται την τουρκική κατοχή κράτους-μέλους της.

Ο Ευρωβουλευτής καλεί τη Ρομπέρτα Μέτσολα να εξετάσει άμεσα το αίτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχει ήδη ετοιμότητα συγκέντρωσης υπογραφών από ευρωβουλευτές προς στήριξη της πρωτοβουλίας.