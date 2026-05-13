Σε σύσκεψη αφιερωμένη στη Γενοκτονία που διέπραξαν οι Νεότουρκοι εις βάρος του Ελληνισμού του Εύξεινου Πόντου, με τίτλο «Γενοκτονία χωρίς τιμωρία: Το χρέος της Διεθνούς Κοινότητας», συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ- S&D). Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και συμμετείχαν αρκετοί Ευρωβουλευτές από Ελλάδα και ο κ. Μαυρίδης από Κύπρο, εκπρόσωποι των Ποντιακών Σωματείων και ερευνητές/ιστορικοί της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαυρίδης συμμετείχε σε εκδήλωση μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες, όπου και απηύθυνε χαιρετισμό. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η εκδήλωση αποτέλεσε φόρο τιμής στα θύματα της ιστορικής τραγωδίας του Ποντιακού Ελληνισμού και υπενθύμιση της ανάγκης διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής τόνισε επίσης ότι «η ατιμωρησία αποτελεί τον σπόρο επανάληψης τέτοιων εγκλημάτων, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, ενώ η άρνηση των γενοκτονιών από τον θύτη, την Τουρκία, συνιστά επέκταση του αρχικού εγκλήματος». Κλείνοντας ο κ. Μαυρίδης έκανε αναφορά στην Κύπρο σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε μπροστά σε ανοιχτά θέματα που αφορούν τον ενιαίο Ελληνισμό με την μάχη πρωτίστως στην Κύπρο, και όσοι μετά το 1974, στην Αθήνα κι αλλού, νόμιζαν ότι εγκαταλείποντας την Κύπρο, θα χορτάσει το τουρκικό θηρίο, διέπραξαν φοβερό λάθος και ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κρίνει».

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παράδοση της σημαίας του Πόντου στον κ. Μαυρίδη από την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, κα Χριστίνα Σαχινίδου-Τσαρτσίδου, ως ένδειξη εκτίμησης για τους αγώνες του υπέρ του Έθνους και ιδιαίτερα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.