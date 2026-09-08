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Ένα από τα πιο βροχερά καλοκαίρια των τελευταίων πολλών δεκαετιών κατέγραψε φέτος η Κύπρος, με τις έντονες περιόδους αστάθειας του Ιουλίου και του Αυγούστου να ανεβάζουν τη συνολική βροχόπτωση σε επίπεδα πολλαπλάσια της κανονικής.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Kitasweather, η μέση βροχόπτωση για το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2026 ανήλθε στα 37,6 χιλιοστά, που αντιστοιχούν στο 327% της κανονικής τιμής.

Συνολικά ύψη βροχής τριμήνου Ιούνιος – Αύγουστος 2026

Για σύγκριση, με βάση την κλιματολογική περίοδο 1961–1990, η μέση θερινή βροχόπτωση στην Κύπρο ανέρχεται μόλις στα 11,5 χιλιοστά: 6 χιλιοστά τον Ιούνιο, 2,6 τον Ιούλιο και 2,9 τον Αύγουστο.

Οι πρώτες βροχές του Ιουνίου

Ο Ιούνιος έδωσε κάποιες μεμονωμένου/τοπικού χαρακτήρα βροχές/καταιγίδες κυρίως κατά το διάστημα 6-14 Ιουνίου, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής να καταγράφεται στις 12 Ιουνίου. Σύμφωνα με το kitas weather έπεσαν 46.6 χιλιοστά βροχής στον Πολύστυπο ενώ ακολουθεί η Κυπερούντα με 36.7 χιλιοστά βροχής.

Ιούλιος με ισχυρές καταιγίδες και ρεκόρ στον Αγρό

Πιο έντονη ήταν η αστάθεια τον Ιούλιο, ιδιαίτερα το διάστημα 5–8 Ιουλίου. Στις 6 Ιουλίου καταγράφηκαν 59,5 χιλιοστά στον Κάμπο, 41,9 στο Μάμμαρι και 41,5 στον Ξυλιάτο.

Μία ημέρα αργότερα, στις 7 Ιουλίου, στον Αγρό καταγράφηκαν 100,3 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αποτελεί ρεκόρ για μήνα Ιούλιο από το 1976, σύμφωνα με το Kitasweather. Στην Οδού καταγράφηκαν 65,8 χιλιοστά και στους Αγίους Βαβατσινιάς 57,6. Οι ισχυρές βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να κατέβουν ορμητικοί ποταμοί νότια του Τροόδους, ενώ σημειώθηκε και παροδική αύξηση των εισροών στα φράγματα.

Ο Αύγουστος ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακός. Από τις 13 έως τις 19 Αυγούστου σημειώθηκαν αρκετές τοπικές καταιγίδες. Στις 17 Αυγούστου, η Μακεδονίτισσα κατέγραψε 62,2 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα και να κατέβει ορμητικός ο Πεδιαίος.

Στις 18 Αυγούστου, στον Αγρό καταγράφηκαν 63 χιλιοστά και στους Αγίους Βαβατσινιάς 58 χιλιοστά μέσα σε περίπου μία ώρα, ενώ από τις βροχές κατέβηκε ορμητικός και ο ποταμός Λιμνάτης.

Το πιο σημαντικό επεισόδιο σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου, όταν σχεδόν ολόκληρη η Κύπρος επηρεάστηκε από ισχυρές έως ακραίες καταιγίδες. Η μέγιστη τιμή έφτασε τα 68,4 χιλιοστά στην Άχνα, ενώ η μέση βροχόπτωση του 24ώρου ανήλθε στα 22,5 χιλιοστά.

Σύμφωνα με το Kitasweather, ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο πιο βροχερός από το 1902, με τη μέση βροχόπτωση του μήνα να ξεπερνά το 1000% της κανονικής.

Καταληκτικά, σημειώνει ότι οι σχετικά συχνές καλοκαιρινές βροχές που παρατηρήθηκαν στα ορεινά ήταν πολύ σημαντικές καθώς διατήρησαν το έδαφος κορεσμένο για τη περίοδο, με το νερό να ρέει στους αρκετούς ποταμούς μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να αρχίσουν νωρίς οι εισροές νερού στα φράγματα με τα πρώτα αξιόλογα οργανωμένα συστήματα που θα επηρεάσουν το νησί το φθινόπωρο – αρχές χειμώνα.