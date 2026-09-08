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Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει πληροφορίες σχετικά με θανατηφόρο οδική σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο δυτικό ρεύμα κυκλοφορίας, περίπου ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα.

Η Αστυνομία καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο που υπήρξε μάρτυρας της σύγκρουσης ή ενδέχεται να διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανακριτές να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων το συντομότερο δυνατό, στους αριθμούς 1443 ή 25967227.

Παρακαλείται να δοθούν στοιχεία επικοινωνίας, ώστε ο/η Ανακριτής/Ανακρίτρια της υπόθεσης να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας. Οποιαδήποτε πληροφορία, ανεξάρτητα από το πόσο ασήμαντη μπορεί να φαίνεται, ενδέχεται να συμβάλει στην έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.