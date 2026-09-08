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Το Κίνημα ΑΛΜΑ δεν πρόκειται να στηρίξει κομματικό πρόσωπο στις προεδρικές εκλογές του 2026, ξεκαθάρισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο επικεφαλής του κόμματος έθεσε επίσης το πλαίσιο για το κριτήριο επιλογής του υποψηφίου με τον οποίο θα συμπορευτεί, αν αυτός δεν προέρχεται από το ΑΛΜΑ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του Sigma, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι ήδη γίνονται σκέψεις εσωτερικά για τις προεδρικές εκλογές. Πρόσθεσε όμως, ότι «είναι πολύ νωρίς για σενάρια καθόδου με δικό τους υποψήφιο ή στήριξη άλλης ανεξάρτητης υποψηφιότητας».

Αυτό που είναι βέβαιο από τώρα, υπογράμμισε, είναι το κριτήριο με το οποίο θα επιλεγεί ο υποψήφιος που θα λάβει τη στήριξη τους. Πρέπει, είπε, «να είναι φορέας της μεταρρύθμισης για την οποία γεννήθηκε το ΑΛΜΑ».

Σε αυτό το πλαίσιο, κατέστησε ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση το ΑΛΜΑ δεν μπορεί να σταθεί δίπλα από έναν υποψήφιο που βρίσκεται σε άλλο κόμμα ή που θα φαίνεται ότι βγαίνει για να εφαρμόσει τις πολιτικές κάποιου άλλου κόμματος.

«Κομματικό ή κάποιον που προέρχεται από κομματικό μαγειρίο, δεν υπάρχει περίπτωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει το ΑΛΜΑ.

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