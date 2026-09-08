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Ο Οκτώβριος, θα είναι πιθανότατα ο μήνας των αποφάσεων για τις εσωκομματικές διαδικασίες στον ΔΗΣΥ. Μέχρι τότε, η προεκλογική δραστηριότητα των ενδιαφερομένων για το χρίσμα θα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά σε… ανεπίσημο επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται η Πινδάρου, προκειμένου να μεταθέσει χρονικά τη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές. Και αυτό για δύο ουσιαστικούς και καθοριστικούς λόγους:

Πρώτον: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου και από την οποία ενδεχομένως να προκύψουν εξελίξεις για το Κυπριακό.

Δεύτερον: Ο Οκτώβριος, ο οποίος αποτελεί ορόσημο για το Κυπριακό ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο εκτιμάται ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην εξαγγελία νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Έχοντας αυτά υπόψη, δεν θα ήταν λογικό να ανοίξει νωρίτερα ο διάλογος για τις εσωκομματικές διαδικασίες σε σχέση με το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας από πλευράς ΔΗΣΥ. Απ’ εκεί και πέρα, βέβαια, το χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης, καθώς οι απόψεις εντός του συναγερμικού στρατοπέδου φαίνεται να διίστανται. Αφενός, είναι η θέση Καρούσου για τον Οκτώβριο και, αφετέρου, η άποψη για το τέλος του χρόνου με αρχές του επόμενου.

Ο Οκτώβριος ωστόσο, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι η κατάληξη της διαδικασίας αλλά η έναρξη του διαλόγου για τον καθορισμό των βημάτων μέχρι το στήσιμό των καλπών από τις οποίες θα βγει και ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Το σίγουρο είναι ότι η προεκλογική δραστηριότητα στον ΔΗΣΥ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Αννίτα Δημητρίου, στη συνέντευξή της την Κυριακή στην «Καθημερινή», ουσιαστικά χάραξε τη γραμμή πάνω στην οποία θα κινηθεί η δική της υποψηφιότητα. «Βασικό κριτήριο είναι η ενότητα του κόμματος. Για να πετύχουμε τον στόχο μας. Να δώσουμε τη μάχη με μεγάλη προοπτική επιτυχίας. Με μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης θα υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και το καλό του τόπου. Αυτό αποδεικνύεται από την ιστορίας μας», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μια αναφορά η οποία τροχιοδρομεί και το αιτιολογικό πάνω στο οποίο θα κινηθεί στο πλαίσιο της εσωκομματικής προεκλογικής της.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε και χθες «παρών» στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, από τη μεσημβρινή εκπομπή του «Σίγμα».

«Δεν πήρα καμία απόφαση. Αν πάρω την απόφαση, θα την κρίνει ο λαός», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ, σχολιάζοντας το γεγονός ότι είχε ηττηθεί στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, απάντησε: «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανέλαβε, παράλληλα, ότι σε περίπτωση που υπάρξει υπογεγραμμένη στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού, θα στηρίξει τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως είπε, «αν έχουμε συμφωνημένη μια στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού», ο ίδιος θα σταθεί «δίπλα στον Πρόεδρο».

Οι αποφάσεις για το Συνταξιοδοτικό

Σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη διευρυμένη συζήτηση στην Πινδάρου για το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Σε αυτή αναμένεται να παραστούν τρεις πρώην υπουργοί Οικονομικών, ο Χάρης Γεωργιάδης, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Τάκης Κληρίδης, καθώς και οι βουλευτές-μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, Σάβια Ορφανίδου, Φωτεινή Τσιρίδου και Χαράλαμπος Πετρίδης.

Θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΣΕΚ και άλλων οργανωμένων συνόλων. Θα ακουστούν απόψεις, θα κατατεθούν εισηγήσεις και θα καθοριστούν η γραμμή και οι θέσεις του κόμματος, εν αναμονή και της κατάθεσης των επίμαχων νομοσχεδίων στη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αρχίζει με Λευκωσία, τελειώνει με Παραλίμνι

Μεθαύριο Πέμπτη αρχίζει ο κύκλος των επαρχιακών συμβουλίων, κατά τον οποίο θα γίνεται ενημέρωση από μέρους της ηγεσίας για το Κυπριακό και θα ακολουθεί ανοικτή συζήτηση. Στόχος είναι οι συγκεντρώσεις αυτές να έχουν μαζικό χαρακτήρα.

Το πρώτο επαρχιακό συμβούλιο θα γίνει την Πέμπτη στη Λευκωσία και ο κύκλος θα κλείσει στις 2 Οκτωβρίου με το επαρχιακό συμβούλιο Αμμοχώστου, που θα γίνει στο Παραλίμνι.