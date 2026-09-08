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Τα λουριά έσφιξαν για τα καλά στην Πάφο το τελευταίο διάστημα όσον αφορά στην άναρχη διακίνηση χειριστών ηλεκτρικών πατινιών. Ήδη, ένα και πλέον μήνα μετά την κοινή συνεδρία Δήμου και Αστυνομίας Πάφου για την αυστηροποίηση του πλαισίου διακίνησης των συσκευών αυτών, η κατάσταση παρουσιάζει σύμφωνα με τους αρμόδιους μια εντυπωσιακή καμπύλη κάμψης όσον αφορά στις παρανομίες των χειριστών των πατινιών αυτών.

Αρμόδιοι φορείς που μίλησαν χθες στον «Φ», επεσήμαναν ότι αν και το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί και οι καταγγελίες συνεχίζονται σε τακτική βάση, εντούτοις είναι σαφές ότι τα μέτρα έχουν καταστήσει πολλούς χρήστες πατινιών πολύ προσεκτικούς και στο πού και στο πώς διακινούνται. Παράλληλα, τόνισαν, προφανώς έχουν τα μέτρα αυτά λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μεγάλη μερίδα ανηλίκων στο να βγαίνουν στους δρόμους ή σε επιχειρηματίες του κλάδου στο να επιτρέπουν την ενοικίαση σε ηλικίες που δεν επιτρέπεται εκ του νόμου.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, τόνισαν οι αρμόδιοι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ότι η ανοχή στην παρανομία τελείωσε. Οι έλεγχοι, διαβεβαίωσαν, θα συνεχισθούν με τον ίδιο εντατικό ρυθμό, η νομοθεσία θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και όσοι λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή παραβιάζουν τις πρόνοιες του νόμου θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η συνεργασία του Δήμου Πάφου με την Τροχαία Πάφου είναι συνεχής και ουσιαστική, με κοινό στόχο την προστασία των πολιτών και των επισκεπτών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, αναφέρουν. Και αποδεικνύεται στην πράξη, κατέληξαν, ότι είναι και απολύτως αποτελεσματική βάσει των επίσημων καταγγελιών που καταγράφονται μέρα με τη μέρα.