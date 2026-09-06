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Στους δρόμους με τα γεωργικά τους μηχανήματα προανήγγειλαν ότι θα κατέλθουν την ερχόμενη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, οι γεωργοί του διαμερίσματος Χρυσοχούς, υποστηρίζοντας ότι τους έχει διαμηνυθεί πως είναι ορατό το ενδεχόμενο διακοπής ή μείωσης των ποσοτήτων νερού που παραχωρούνται για άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής.

Ανακοίνωση που εξέδωσε συντονιστική επιτροπή των παραγωγών του διαμερίσματος αναφέρει ότι η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 10:30πμ της Κυριακής στον κύριο δρόμο στην είσοδο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς μπροστά από τον σταθμό βενζίνης.

Οι γεωργοί, τονίζεται στην ανακοίνωση, αγωνιούν για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την άρδευση της κοιλάδας Χρυσοχούς, παρά τις επανηλειμμένες προσπάθειες τους να έρθουν σε συνεννόηση με τα αρμόδια κρατικά τμήματα για το θέμα. Πρόκειται για μια από τις πλέον εύφορες και σημαντικές για την γεωργικά κοιλάδες του τόπου, τονίζεται, με ενδεχόμενη υλοποίηση της σκέψης για διακοπής της παροχής νερού για άρδευση να έχει ολέθριες συνέπειες για τα γεωργικά προιόντα, για τους ίδιους τους γεωργούς και για το μοναδικής καλλονής φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Στόχος της κινητοποίησης της 13ης τρέχοντος, τονίζουν οι εκπρόσωποι του γεωργικού κόσμου του διαμερίσματος Χρυσοχούς, είναι η διασφάλιση του επαγγέλματος μέσω της συνέχισης της άρδευσης της περιοχής, η κατοχύρωση του από την Κυβέρνηση ώστε να αποφεύγεται η σημερινή κατάσταση με τους ανθρώπους να ζουν υπό την απειλή της οικονομικής τους καταστροφής και η συνέχιση της παροχής του αναγκαίου νερού για την άρδευση των καλλιεργειών τους.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ειρηνική διαμαρτυρία για να αναγκαστούν οι αρμόδιοι να λάβουν εγκαίρως μέτρα συνειδητοποιώντας ότι βρισκόμαστε στο παρά ένα της καταστροφής μιας τεράστιας έκτασης καλλιεργειών.