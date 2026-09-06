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Στην Κύπρο έφτασε ο νέος Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Μπρέσλοου, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επιδώσει τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Την άφιξη του Τζον Μπρέσλοου ανακοίνωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, σημειώνοντας ότι ο νέος Πρέσβης προσβλέπει στην επίδοση των διαπιστευτηρίων του στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Μπρέσλοου, επιχειρηματίας και πρώην πολιτειακός ελεγκτής της Νεμπράσκα, διορίστηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η υποψηφιότητά του επικυρώθηκε από τη Γερουσία στις 7 Αυγούστου 2026. Είναι ο πρώτος πολιτικά διορισμένος, μη διπλωμάτης καριέρας, που αναλαμβάνει Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λίνκολν της Νεμπράσκα, ο Μπρέσλοου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό τομέα, ως ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Linweld, εταιρείας βιομηχανικών αερίων και εξοπλισμού συγκόλλησης. Υπηρέτησε επίσης ως πολιτειακός ελεγκτής της Νεμπράσκα από το 1991 έως το 1999, ενώ το 1998 διεκδίκησε ανεπιτυχώς το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας.

Κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας τον Απρίλιο, ο Μπρέσλοου χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ-Κύπρου ως «διαρκή φιλία», που βασίζεται στη συνεργασία και στη δέσμευση για ειρήνη, σημειώνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις στηρίζονται σε κοινό όραμα για σταθερότητα και ευημερία στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε στην εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2018, της Δήλωσης Προθέσεων για τη διμερή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και την ψήφιση του νόμου για την Εταιρική Σχέση Ασφάλειας και Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο το 2019.

Ο νέος Πρέσβης τόνισε επίσης τη στρατηγική σημασία της Κύπρου, λόγω της θέσης της στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ενώ αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της εκπαίδευσης.

Είπε ότι πρώτη του προτεραιότητα θα ήταν η ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υποστήριξη επιχειρήσεων απομάκρυνσης Αμερικανών πολιτών από περιοχές κρίσης τα τελευταία χρόνια.

Ο Μπρέσλοου έθεσε παράλληλα ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, σημειώνοντας ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη αμερικανικών εταιρειών να εγκαταστήσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, δεσμεύτηκε να συνεχίσει να υποστηρίζει μια κυπριακής ιδιοκτησίας και υπό τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΥΠΕ