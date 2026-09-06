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Τη διεύρυνση και επέκταση του Επιδόματος Τέκνου, με ένταξη στους δικαιούχους επιπλέον 17.000 οικογενειών, αλλά και με αύξηση τόσο του ύψους της παροχής όσο και των εισοδηματικών ορίων, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο μήνυμά του.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για όλες τις οικογένειες. «Ειδικότερα, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με τρία και τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα διαμορφώνονται πλέον στις €90.000 και €100.000 αντίστοιχα, ικανοποιώντας έτσι και το αίτημα για στήριξη των οικογενειών της μεσαίας τάξης, ενώ, όπως αποφασίσαμε από το 2025 για τις οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα δεν υπάρχουν τα όποια εισοδηματικά κριτήρια», είπε. «Πρόσθετα, με την απόφασή μας, αντιμετωπίζονται διαχρονικές στρεβλώσεις, με τη σημαντικότερη να είναι η μη διακοπή της στήριξης σε περιπτώσεις μικρής αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος», σημείωσε.

Με τη νέα μεταρρύθμιση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «αυξάνονται οι δικαιούχοι κατά περίπου 17.000 επιπρόσθετες οικογένειες και επωφελούνται περισσότερα από 23.000 παιδιά». Την ίδια στιγμή, επεσήμανε, «επεκτείνεται και η επιδότηση διδάκτρων για παιδιά μέχρι 4 ετών και 4 μηνών σε περίπου 2.000 οικογένειες και 2.800 παιδιά, ενισχύοντας ακόμη περαιτέρω τη στήριξη προς τους Νέους γονείς και τις οικογένειες».

Ο ΠτΔ είπε στην αρχή του οπτικογραφημένου μηνύματός του ότι η ανακοίνωση γίνεται «σήμερα και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς όπου η προσοχή είναι στραμμένη στα παιδιά μας, στο μέλλον αυτής της χώρας» και χαρακτήρισε την εξαγγελία ως «μια νέα, σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά την επέκταση του Επιδόματος Τέκνου, ενισχύοντας ουσιαστικά τη στήριξη προς τις οικογένειες με παιδιά».

Περαιτέρω, συνόψισε τη μεταρρύθμιση λέγοντας πως «με την απόφασή μας, αυξάνεται το ύψος του επιδόματος τέκνου, διευρύνονται σημαντικά οι δικαιούχοι με την επέκταση των εισοδηματικών κριτήριων, και περισσότερες οικογένειες επωφελούνται από τη στήριξη του κράτους».

Τέλος, ανάφερε στο μήνυμά του ότι «με συνέπεια και σοβαρότητα, η ισχυρή και αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, μάς επιτρέπει να υλοποιούμε στοχευμένες πολιτικές στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Κράτος Πρόνοιας, με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και με σαφή βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Στόχος και επιδίωξή μας η συνεχής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της επιστροφής στην κοινωνία των οφελών της ανάπτυξης».

Με πράξεις, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «στηρίζουμε τις οικογένειες, τη μεσαία τάξη, και αλλάζουμε την Κύπρο μας».

Σήμερα και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς όπου η προσοχή είναι στραμμένη στα παιδιά μας, στο μέλλον αυτής της χώρας, ανακοινώνουμε μια νέα, σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά την επέκταση του Επιδόματος Τέκνου, ενισχύοντας ουσιαστικά τη στήριξη προς τις οικογένειες… pic.twitter.com/EFv78ys2xZ — NikosChristodoulides (@Christodulides) September 6, 2026

ΚΥΠΕ