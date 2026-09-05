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Η νίκη της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή στις εσωκομματικές εκλογές της ΕΔΕΚ ήταν σαρωτική, με το αποτέλεσμα να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον κόσμο του κόμματος. Σε μια εκλογική διαδικασία με εντάσεις και διαμαρτυρίες και με τη σκιά της καχυποψίας να κρέμεται πάνω από τα εκλογικά κέντρα, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή κατάφερε να πετύχει μια καθαρή νίκη, με ένα ποσοστό που της επέτρεψε να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

Η ήττα της «παλιάς» ΕΔΕΚ

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΔΕΚ και η νεαρότερη σε ηλικία πρόεδρος κόμματος, αφού είναι μόλις 27 ετών. Μπήκε στη μάχη των εκλογών έχοντας τη στήριξη της νεολαίας του κόμματος και συγκέντρωσε γύρω της τη μεγάλη μάζα των δυσαρεστημένων και αποστασιοποιημένων για πολλά χρόνια μελών της ΕΔΕΚ. Η υποψηφιότητά της αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, καθώς υπήρχε έντονη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο πληρούσε τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφια. Εναντίον της υποψηφιότητάς της είχε μάλιστα υποβληθεί ένσταση από μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

Η υποψηφιότητά της κατάφερε, στο τέλος της ημέρας, να αποκτήσει ρεύμα και να εκφράσει την επιθυμία μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου της ΕΔΕΚ που ήθελε να δει αλλαγή στο κόμμα.

Το μεγάλο στοίχημα

Η μεγάλη πρόκληση που έχει να διαχειριστεί στην ηγεσία του κόμματος η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή είναι τα οικονομικά της ΕΔΕΚ. Λόγω της μη εισόδου της στη Βουλή, το κόμμα έχασε την κοινοβουλευτική του παρουσία και μαζί την κρατική χορηγία που λάμβανε. Αυτό δημιουργεί οικονομική πίεση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κόμματος, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κόμμα παρουσιάζει οικονομικό έλλειμμα περίπου 15 χιλ. ευρώ τον μήνα.

Πρώτος σταθμός το καταστατικό

Ο πρώτος μεγάλος σταθμός για την ΕΔΕΚ είναι το καταστατικό συνέδριο του κόμματος, που είναι προγραμματισμένο για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Η θητεία της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή είναι μέχρι το εκλογικό συνέδριο του ερχόμενου Δεκεμβρίου. Στο καταστατικό συνέδριο θα συζητηθούν σημαντικές καταστατικές αλλαγές, με κύριο θέμα την αλλαγή της πρόνοιας που αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να είναι κάποιος μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου και για να μπορεί να διεκδικεί θέση στην ηγεσία. Συγκεκριμένα, για να ψηφίζει πρέπει να είναι μέλος για έξι μήνες, ενώ για να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία πρέπει να είναι μέλος για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Η συγκεκριμένη πρόνοια θα συζητηθεί με στόχο να αλλάξει, με πρόθεση να ανοίξει η πόρτα σε διαγραμμένα μέλη ή στελέχη που έχουν αποχωρήσει ώστε να επιστρέψουν.

Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι οι όποιες καταστατικές αλλαγές δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο προσεχές εκλογικό συνέδριο του κόμματος και ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο, αφού, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, δεν μπορεί να αλλάζει το καταστατικό πριν από τις εκλογές. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αναμένεται να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις και να ανοίξει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων.

Η σχέση με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε με τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή και τη συνεχάρη για την ανάδειξή της στην ηγεσία της ΕΔΕΚ. Κατά την επικοινωνία τους συμφώνησαν να έχουν συνάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται για κίνηση από μέρους του που δείχνει ότι υπολογίζει στην ΕΔΕΚ και επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Είναι γεγονός, όμως, ότι μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό υπάρχει μια μουρμούρα στον κόσμο της ΕΔΕΚ. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η νέα πρόεδρος του κόμματος έχει την υποστήριξη διαφόρων τάσεων της ΕΔΕΚ. Κοινή συνισταμένη, ωστόσο, για πολλούς είναι η καχυποψία ή η επιφυλακτική στάση που διατηρούν έναντι της Κυβέρνησης. Για διαφορετικούς λόγους, βέβαια. Κάποιοι γιατί θεωρούν πως η συμμετοχή στην Κυβέρνηση στοιχίζει στο κόμμα, κάποιοι διότι θέλουν μια πιο αριστερόστροφη στροφή και αναζήτηση προοδευτικής συμμαχίας με το ΑΚΕΛ και κάποιοι που, ενδεχομένως, βλέπουν σε εν δυνάμει υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας μια άλλη προοπτική.

Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο στοίχημα για τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή είναι να καταφέρει να οδηγήσει το κόμμα στα δύο συνέδρια που έχει μπροστά του και η ίδια και η ομάδα της να εξασφαλίσουν ανανέωση της εντολής τους τον Δεκέμβριο. Από αυτό το σημείο και μετά θα τεθούν επί τάπητος και τα μεγάλα πολιτικά διλήμματα του κόμματος, που αφορούν τη συμμετοχή στην Κυβέρνηση, την απόφαση για τις προεδρικές εκλογές, αλλά και ζητήματα όπως η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος και η θέση του στο Κυπριακό.