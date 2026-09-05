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Νέα ένταση καταγράφεται στην ΕΔΕΚ, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αποκλεισμό πάνω από 700 μελών από τους εκλογικούς καταλόγους και, κατ’ επέκταση, από το δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα προβάλλεται ως αιτιολογία ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν είχαν ψηφίσει την ΕΔΕΚ. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, η σχετική απόφαση του Έκτακτου Συνεδρίου αφορούσε μέλη τα οποία είχαν κατέλθει ως υποψήφιοι με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς και όχι πρόσωπα για τα οποία υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν ψήφισαν το κόμμα. Μάλιστα, σε εκλογικό κέντρο του κόμματος προκλήθηκε ένταση, αφού σε αρκετό κόσμο δεν επιτραπεί η ψήφος, ενώ καταγγέλλουν ότι έχουν διαγραφεί από το μητρώο χωρίς πρώτα να ερωτηθούν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το γεγονός ότι μεταξύ των προσώπων που δεν περιλήφθηκαν στους εκλογικούς καταλόγους φέρεται να βρίσκεται ακόμη και μέλος που ήταν υποψήφιο με την ΕΔΕΚ στις τελευταίες τοπικές εκλογές.

Την ίδια ώρα, τίθεται ζήτημα και ως προς το όργανο που κατάρτισε τους συγκεκριμένους καταλόγους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κατάλογοι ετοιμάστηκαν από Επιτροπή Διαπιστευτηρίων που ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή και όχι από την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων που είχε οριστεί από το Έκτακτο Συνέδριο.

Το θέμα του μητρώου των μελών είχε τεθεί επισήμως ενώπιον του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΕΚ τον περασμένο Ιούλιο, ενώ η σημερινή εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε οκτώ εκλογικά κέντρα σε Κύπρο, Αθήνα και Λονδίνο.