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Για θέμα ασφαλείας που μπορεί να εξελιχθεί σε απειλή ακόμα και για την Κυπριακή Δημοκρατία κάνει λόγο εμπειρογνώμονας από την Ιταλία.

Πρόκειται για τον ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας και προσωπικών δεδομένων, Αντρέα Μαβίλα, ο οποίος και στο πρόσφατο παρελθόν έχει μιλήσει σε ΜΜΕ για διαρροή προσωπικών δεδομένων ανώτατων αξιωματούχων και λειτουργών υπηρεσιών ασφαλείας διάφορων χωρών, όπως η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Κύπρο, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε στον «Φ» ο κ. Μαβίλα, αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις αξιωματούχων της εκτελεστικής εξουσίας, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπό προϋποθέσεις είναι προσβάσιμοι σε οποιονδήποτε θέλει να προβεί σε κακόβουλη ενέργεια.

Μας διαβίβασε, ανάμεσα σ΄ άλλα, στιγμιότυπο οθόνης από ειδική κονσόλα που απεικονίζει προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τον κ. Χριστοδουλίδη και άλλους αξιωματούχους της Δημοκρατίας.

Καταγράφονταν οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων που φέρεται να χρησιμοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Από την προσπάθειά μας να διαπιστώσουμε κατά πόσον είναι αληθή τα στοιχεία που μας παρουσίασε, επιβεβαιώσαμε ότι κάποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί Ελληνοκύπριων αξιωματούχων που διέρρευσαν είναι πράγματι αυτοί που χρησιμοποιούν. Για ευνόητους λόγους, δεν μπορούμε να επεκταθούμε.

Οι διαστάσεις

Πώς, όμως, μπορεί η διαρροή στοιχείων αρχηγών κρατών να αποτελέσουν απειλή; Ο Αντρέα Μαβίλα στην προσπάθειά του να στηρίξει τη θέση του περί κινδύνων που εμπεριέχει η εξασφάλιση τέτοιων δεδομένων, έκανε επίδειξη για το πώς καθίσταται εφικτό να πλαστογραφηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός αξιωματούχου (email spoofing demonstration).

Ο επιτήδειος μπορεί, μέσω σχετικής υπηρεσίας, να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα παραποιώντας το πεδίο του αποστολέα, ώστε στον παραλήπτη να εμφανίζεται ως διεύθυνση αποστολέα η πραγματική ηλεκτρονική διεύθυνση ενός αξιωματούχου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Στιγμιότυπα οθόνης που μας έδειξε ο κ. Μαβίλα παρουσιάζουν να έχουν διαρρεύσει στοιχεία για μέλη του κυβερνητικού σχήματος του κ. Χριστοδουλίδη, αξιωματούχους υπηρεσιών/τμημάτων της Δημοκρατίας, αλλά και στελεχών ημικρατικών οργανισμών. Μας παρουσίασε και τηλέφωνα λειτουργών κυβερνοασφάλειας.

«Η ανησυχία…»

Να σημειωθεί ότι πριν ακούσουμε τι είχε να πει ο κ. Μαβίλα για το ζήτημα κι επιχειρώντας να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του, επικοινωνήσαμε με στέλεχος δημοσιογραφικής ομάδας ευρωπαϊκής χώρας που πραγματεύτηκε σε ρεπορτάζ τα όσα είχε να πει ο Ιταλός εμπειρογνώμονας.

Σε ερώτησή μας στον κ. Μαβίλα, για τα κίνητρά του να ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια διαφόρων χωρών μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μας ανέφερε: «Η ανησυχία είναι ότι κάποιος με κακές προθέσεις θα μπορούσε δυνητικά να προσποιηθεί υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους ή διευθυντικά στελέχη μέσων ενημέρωσης και να αποστείλει πειστικά, αλλά παραπλανητικά μηνύματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να κατασκευάσει μια εντελώς ψευδή ανακοίνωση σχετικά με κυβερνητική πολιτική και να την παρουσιάσει ως αυθεντική.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ τόσο σοβαρή την έκθεση αυτών των προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η ανησυχία είναι ότι, εάν αυτά τα εκτεθειμένα προσωπικά δεδομένα πέσουν σε λάθος χέρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing), διανομή κακόβουλου λογισμικού, επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (social engineering) ή άλλου είδους επιθέσεις».

Για τα προσωπικά στοιχεία Ελληνοκύπριων αξιωματούχων που τέθηκαν ενώπιόν του και κατόπιν ερωτήματός μας, σχολίασε πως η κατάσταση δεν πρέπει να υποτιμηθεί και τόνισε ότι «δεν έχω απολύτως καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσω καταχρηστικά αυτές τις πληροφορίες».

Ενήμεροι οι αρμόδιοι

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» αρμόδια πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την κυβερνοασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ενημερωμένα για τα όσα εγείρει ο Μαβίλα και τα αξιολογούν στη βάση της πάγιας τακτικής τους και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτό που καταγράφουμε δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκην ότι συμμερίζονται τις θέσεις που εκφράζει.

RAI3: «Ο Μαβίλα έχει επικοινωνήσει με τη CIA»

Με τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας που θέτει στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης ο Αντρέα Μαβίλα ασχολήθηκε η δημοσιογραφική ομάδα της γνωστής ιταλικής εκπομπής «Report» που προβάλλεται εδώ και χρόνια στο κρατικό κανάλι «RAI 3».

Σε συνοπτικό δημοσίευμα που συνοδεύει την εκπομπή, η οποία προβλήθηκε στις 30/11/2025, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ο Αντρέα Μαβίλα, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων, εισήλθε σε ορισμένες πλατφόρμες, όπως οι LUSHA, CONTACT KASPER, APOLLOIO, UPLEAD και άλλες, οι οποίες βρίσκονται στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Χωρίς να παραβιάσει τα συστήματά τους, απέκτησε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που περιείχαν αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς οικιακών τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχηγών κρατών, από τον Ματαρέλα (σ.σ. πρόεδρος Ιταλίας) μέχρι την πρωθυπουργό (σ.σ. Τζόρτζια Μελόνι), καθώς και όλων των υπουργείων — ακόμη και των πλέον ευαίσθητων, όπως τα υπουργεία Άμυνας, Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των Κροσέτο, Ταγιάνι και Πιαντεντόζι, καθώς και βάσεις δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας της ίδιας της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας, του DIS, της Αστυνομίας, των Carabinieri, της Guardia di Finanza, αστυνομικών διευθυντών και νομαρχών. Επίσης, δικαστικών λειτουργών από ολόκληρη την Ιταλία.

Υπάρχουν, επίσης, στοιχεία επικοινωνίας στελεχών ορισμένων από τις πλέον στρατηγικής σημασίας ιταλικές επιχειρήσεις: Eni, Leonardo, Enel και Fincantieri, καθώς και τραπεζών όπως οι CDP, UniCredit, Intesa Sanpaolo, MPS, Mediobanca, Generali και Mediolanum, αλλά και του IOR, της Τράπεζας του Βατικανού. Περιλαμβάνονται ακόμη βάσεις δεδομένων πολιτικών κομμάτων, της Confindustria και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και τηλεοπτικών σταθμών, αρχίζοντας από τη Mediaset και το Sky.

Το ίδιο ισχύει και για τις σημαντικότερες εφημερίδες, όπως οι Repubblica, Corriere, Il Fatto, Il Giornale και La Verità, αλλά και για ιταλικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, από τους New York Times μέχρι το CNN. Υπάρχει επίσης πρόσβαση σε στοιχεία επισκόπων και καρδιναλίων και σε χιλιάδες επαφές στο Βατικανό, καθώς και σε στοιχεία πρεσβειών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Μαβίλα είχε επικοινωνήσει με τη CIA στις 27 Μαρτίου, η οποία προχώρησε στη διαγραφή των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας. Στην Ιταλία, αντίθετα, είχε καταγγείλει το ζήτημα στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας αλλά και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία άρχισε σχετική έρευνα τον Απρίλιο. Ωστόσο, τα δεδομένα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Η υπόθεση έφτασε τελικά και στην Polizia Postale (Αστυνομία Ταχυδρομείων και Επικοινωνιών), η οποία πλέον διεξάγει έρευνα (…)».

Εξάλλου, έρευνα της πορτογαλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Expresso, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2026, αναφέρεται ότι ο Μαβίλα παρέδωσε προσωπικά στοιχεία περίπου δώδεκα υψηλόβαθμων προσώπων και η εφημερίδα τα έλεγξε ένα προς ένα, διαπιστώνοντας ότι ήταν ορθά.