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Η ώρα της κάλπης για την ΕΔΕΚ έχει φτάσει. Σοφία Χριστοδούλου – Μακρή, Κυριάκος Μαυρονικόλας και Γιώργος Κουττούκης δίνουν μάχη ψήφου μεταξύ των κομματικών μελών και μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα, ενδέχεται ένας εκ των τριών θα είναι ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Ο πρόεδρος βέβαια θα εκλεγεί αυτός που θα λάβει το 50 συν μία ψήφους των ψηφισάντων. Άρα, εάν κανένας εκ των τριών υποψηφίων δεν λάβει το απαιτούμενο ποσοστό, θα χρειαστεί και δεύτερος γύρος εκλογών.

Η διαδικασία εκλογής προέδρου της ΕΔΕΚ, θα διεξαχθεί από τις 9:30 π.μ. μέχρι τις 13:00 και από τις 14:00 μέχρι τις 17:30. Ο συνολικός αριθμός των μελών της ΕΔΕΚ που έχουν δικαίωμα ψήφου, ανέρχεται περίπου στις 8 χιλιάδες. Εκτιμάται ωστόσο ότι στις κάλπες θα προσέλθουν γύρω στις 2χιλιάδες.

Οι χώροι διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είναι οι εξής:

Λεμεσός: Γραφεία ΕΔΕΚ, Αγίας Φυλάξεως 81, 3ος όροφος, 3506 Λεμεσός

Πάφος: Γραφεία, ΕΔΕΚ, Aristi Court, Λεωφόρος Νίκου Νικολαϊδη 34, 2ος όροφος, Διαμ. 202, 8010 Πάφος

Λευκωσία: Πολιτιστικό Κέντρο Εξόρμηση, Θράκης 12, 2043 Στρόβολος

Λάρνακα: Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λάρνακας Λεωφόρος Φανερωμένης 62, 6025, ελεύθερη Αμμόχωστος: Πολυδύναμο Κέντρο Σωτήρας, Απέναντι από Δημαρχείο Σωτήρας

Τηλλυρία: Οίκημα Περιφερειακής Οργάνωσης ΕΔΕΚ Πύργου Τηλλυρίας

Αθηνά: Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, 10558, Αθήνα