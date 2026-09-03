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Η δημόσια αντιπαράθεση για τη διαδικασία των εκλογών στην ΕΔΕΚ είχε συνέχεια χθες, με ανάρτηση του Κυριάκου Μονογιού, μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του με προηγούμενη τοποθέτηση των άλλων μελών της Επιτροπής.

Ο Κυριάκος Μονογιός, στην ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 30/7/2026, δηλαδή πριν από την υποβολή των υποψηφιοτήτων, εγκρίθηκε εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου για τις εκλογικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στους οποίους θα λειτουργούσαν τα εκλογικά κέντρα, και αποφασίστηκε να μην υπάρχουν εκπρόσωποι των υποψηφίων μέσα σε αυτά.

Σημειώνει ακόμα ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας είναι μέλος, δεν αποφάσισε, «όπως λανθασμένα αναφέρουν πολλοί σε αναρτήσεις και σχόλιά τους, αλλά, μετά από πολύωρες συζητήσεις και στην προσπάθειά της για δημιουργία του καλύτερου δυνατού κλίματος μεταξύ των μελών της, ώστε να διεκπεραιώσει με επιτυχία το δύσκολο έργο που της ανατέθηκε, εισηγήθηκε ομόφωνα την αλλαγή ορισμένων από τους χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας, καθώς επίσης να υπάρχει ένας παρατηρητής για κάθε υποψήφιο εντός των αιθουσών όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία».

Ο Κυριάκος Μονογιός υποστηρίζει επίσης ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα για εξέταση των εισηγήσεών τους κλήθηκε και έλαβε μέρος και ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

«Όπως είναι γνωστό, στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου δόθηκε σε μέλος της, που είχε ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος, η ευκαιρία να προτείνει ένα άτομο για να συμμετάσχει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και ένα σε κάθε μία από τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές, τα οποία έγιναν αποδεκτά από την Κεντρική Επιτροπή. Αυτό, παρά το ότι, κατά την άποψή μου, δεν συνάδει με τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε μια εκλογική διαδικασία, το υπερψήφισα γιατί, υπό τις περιστάσεις, έκρινα ότι θα βοηθούσε να διαλυθούν οι οποιεσδήποτε ανησυχίες για την καθαρότητα των εκλογών και, ενδεχομένως, η αμφισβήτηση του αποτελέσματός τους».

Καταλήγοντας, εκφράζει τη βεβαιότητα πως, μαζί με τον πρόεδρο και τα άλλα μέλη της, «θα διεκπεραιώσουμε τα καθήκοντά μας με πλήρη αμεροληψία και αντικειμενικότητα, ώστε να συμβάλουμε, στον βαθμό που μας αναλογεί, στην αποφυγή αχρείαστων αντιπαραθέσεων μεταξύ των μελών, οι οποίες θα πλήξουν περισσότερο την εικόνα του κόμματός μας».

Σοφία Χριστοδούλου: Άνοιγμα προς τα μέλη

Άνοιγμα προς τα μέλη της ΕΔΕΚ, εξαγγέλλοντας την έναρξη διαλόγου μέσω των επαρχιακών επιτροπών του κόμματος, έκανε χθες η υποψήφια για την προεδρία Σοφία Χριστοδούλου Μακρή. Όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, θέλει να επισκεφθεί όλες τις επαρχίες και να ακούσει όλα τα μέλη του κόμματος, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν μαζί της.

«Θέλω να επισκεφθώ όλες τις επαρχίες για συζήτηση με τα μέλη μας. Όχι για να σας κάνω άλλη μια ομιλία, αλλά για να σας ακούσω. Θέλω να απαντήσουμε μαζί σε δύο κύρια ερωτήματα. Τι πρέπει να αλλάξει και τι ΕΔΕΚ θέλουμε την επόμενη μέρα. Θέλω να ακούσω και εκείνους που συμφωνούν μαζί μου και εκείνους που διαφωνούν και όσα ακούσουμε δεν θα μείνουν σε ένα σημειωματάριο. Θα καταγραφούν, θα αξιολογηθούν και θα παρουσιαστούν ως συμπεράσματα. Γιατί, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε, πρέπει πραγματικά να θέλουμε να ακούσουμε».

Μαυρονικόλας: Απαραίτητο συστατικό η συλλογικότητα

Μήνυμα ότι η συλλογικότητα είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την υγιή πολιτική λειτουργία του κόμματος έστειλε, με ανάρτησή του, ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΔΕΚ Κυριάκος Μαυρονικόλας.

«Εάν ο κόσμος της ΕΔΕΚ μου αναθέσει τη βαριά ευθύνη της προεδρίας του κόμματος, στην κατεύθυνση της οργανωτικής και πολιτικής ανασύνταξης, θα επιδιώξω τη στενότατη συνεργασία με τις τοπικές κομματικές ομάδες, τις επαρχιακές επιτροπές, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής. Θα βασιστώ στις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές της πρώτης, μάχιμης γραμμής», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμα πως μόνο με συλλογική, ακατάπαυστη οργανωτική δουλειά «θα μπορέσουμε να πάρουμε την ΕΔΕΚ στον λαό, να αποκαταστήσουμε την επαφή μας με την κοινωνία, να ακούσουμε και να ακουστούμε.

Ωστόσο, η συλλογικότητα, που είναι εκ των ων ουκ άνευ, μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχει κοινή πίστη στον κοινό σκοπό, αφοσίωση στην προώθηση των πολιτικών της ΕΔΕΚ και ανιδιοτελής στήριξη των αρχών και αξιών της ΕΔΕΚ. Έτσι, θα υπάρχει ελπίδα».

Σιζόπουλος: Έκκληση για τερματισμό των αντιπαραθέσεων

Έκκληση για τερματισμό των δημόσιων αντιπαραθέσεων και για επικράτηση ομόνοιας και ενότητας στην ΕΔΕΚ, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, απηύθυνε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα.

Ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι επιλέγει να τηρεί στάση ουδετερότητας και να παραμένει αποστασιοποιημένος από την εκλογική διαδικασία, υπογραμμίζοντας πως το κόμμα βρίσκεται, κατά την εκτίμησή του, «στη χειρότερη και πιο κρίσιμη φάση από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα».