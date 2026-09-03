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Με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και πιθανότητα τοπικών βροχών θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει εως τους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμ. Μετεωρολογίας

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι στα ορεινά και το εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ στις παράλιες περιοχές θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και το εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το εσωτερικό.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση και θα κυμανθεί πρόσκαιρα κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ωστόσο την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος, για να επανέλθει σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά.