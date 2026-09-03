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Οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας πραγματοποιούν σήμερα μία ακόμη εκδήλωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας διασφάλιση δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν από τις 09:30π.μ. στον χώρο της ΠΑΣΥΔΥ και ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου και θα διαμαρτυρηθούν.

Για την εκδήλωση έχει εκδώσει ανακοίνωση και η Αστυνομία, αναφορικά με ρυθμίσεις που θα γίνουν στο οδικό δίκτυο λόγω της πορείας των εκπαιδευτικών, καλώντας τους οδηγούς να αποφύγουν όπου είναι δυνατόν, τη διακίνηση στις επηρεαζόμενες περιοχές, να επιδεικνύουν υπομονή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.

Από πλευράς υπουργείου Παιδείας πηγή του ανέφερε στον «Φ» ότι η Κυβέρνηση ικανοποίησε το πάγιο αίτημα των εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση του τόπου, με την κατάργηση της μορφής εργοδότησής τους του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών και την μετατροπή τους σε μισθωτούς.

Ανέφερε ακόμη, ότι στη συνέχεια, προχώρησε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την κατοχύρωσή τους σε εργαζόμενους με καθεστώς ΕΑΧ/ΕΟΧ, σύμφωνα με το αίτημά τους.

«Με την ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος έχουν όλα τα δικαιώματα των ΕΑΧ/ΕΟΧ αλλά και όλες τις υποχρεώσεις, όπως συμβαίνει σε όλη τη δημόσια υπηρεσία. Συνεπώς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν δικαιούνται την καταβολή ανεργιακού επιδόματος. Για το θέμα αυτό συμφωνεί και το υπουργείο Εργασίας και υπάρχει και σχετική γνωμάτευση ευρύτερα για τα θέματα αυτά», ανέφερε η πηγή.



Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι το Υπουργείο στην προσπάθειά του να στηρίξει το αίτημα, συμφώνησε να ζητήσει νομική συμβουλή από την Νομική Υπηρεσία και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, ενώ πρόσθετα, έχει ήδη συμφωνήσει να προχωρήσει σε όλες τις νενομισμένες ενέργειες για την προκήρυξη των Προγραμμάτων των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για τη σχολική χρονιά 2026-2027.



«Συνεπώς, με βάση αυτά τα δεδομένα, η όποια διαμαρτυρία είναι άτοπη, από τη στιγμή που τα αιτήματα των εργαζομένων αντικρίζονται θετικά από την Κυβέρνηση, η οποία μέσω των νενομισμένων διαδικασιών προωθεί την επίλυσή τους», κατέληξε η αρμόδια πηγή.