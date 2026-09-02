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Αισθητή μείωση των βανδαλισμών, που σημειώνονταν τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως σε συγκεκριμένα σχολεία διαφόρων περιοχών διαπιστώνει το υπουργείο Παιδείας.

Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην εγκατάσταση κλειστών συστημάτων παρακολούθησης στα πιο πάνω σχολεία, ένα μέτρο που αποφασίστηκε για να αποτρέψει τις καταστροφές και τις ζημιές, οι οποίοι σημειώνονταν κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της υπουργού Παιδείας σήμερα στη συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, την οποία και ενημέρωσε γενικά για τη νέα σχολική χρονιά, τέθηκε και το θέμα της σχολικής βίας και παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την Αθηνά Μιχαηλίδου, στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί κάμερες, παρατηρήθηκε αισθητή μείωση παραβατικών συμπεριφορών, οι οποίες εκδηλώνονταν κυρίως με καταστροφές των σχολικών χώρων και βανδαλισμούς.

Παράλληλα, η αρμόδια Υπουργός ενημέρωσε ότι η διαδικασία της εγκατάστασης των καμερών και σε άλλα σχολεία, προχωρά κανονικά, στη βάση του προγραμματισμού που υπάρχει και στη βάση στοιχείων τα οποία συγκεντρώνονται και από την Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, οι δράσεις για αντιμετώπιση και καταστολή τέτοιων φαινομένων δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις κάμερες αλλά και παιδαγωγικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία. Ανάμεσα σε αυτές τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί είναι οι αρμόδιες επιτροπές στα σχολεία, η ενδυνάμωση του συμβούλου καθώς και η τοποθέτηση των πρώτων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι από φέτος θα βρίσκονται σε συγκεκριμένα σχολεία, στη βάση πιλοτικού προγράμματος.