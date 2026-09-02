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Αμετάβλητα παρέμειναν τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια περίοδο, αυξημένη καταγράφεται η ζήτηση για δάνεια από τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, από πλευράς προσφοράς δανείων, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά, για στεγαστικά καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, παρέμειναν αμετάβλητα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης δανείων, σε όλες τις κατηγορίες, είχαν ουδέτερο αντίκτυπο κατά το υπό αναφορά τρίμηνο. Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης νέων δανείων ή πιστωτικών ορίων προς επιχειρήσεις και νέων στεγαστικών, καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά, επίσης παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση στα επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων

Όσον αφορά τα νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά, παρότι οι όροι χορήγησης παρέμειναν συνολικά σταθεροί, σύμφωνα με την έρευνα σημειώθηκε αύξηση στα επιτόκια των εν λόγω δανείων, η οποία συνδέεται με την ανοδική προσαρμογή των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ.

Αύξηση ζήτησης δανείων από νοικοκυριά

Από πλευράς ζήτησης δανείων σημειώνεται ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ η καθαρή ζήτηση από νοικοκυριά αυξήθηκε περαιτέρω, τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια.

Συγκεκριμένα, η συνολική καθαρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητη αν και καταγράφηκαν μειωμένες χρηματοδοτικές ανάγκες για πάγιες επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αυτό φαίνεται να συνδέεται εν μέρει με τη διαρκή αβεβαιότητα που απορρέει από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και σε παράγοντες που επηρεάζουν την αναμενόμενη απόδοση επενδυτικών έργων που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Από την άλλη, όσον αφορά τα νοικοκυριά, η καθαρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια αποδίδεται στις βελτιωμένες προοπτικές της αγοράς κατοικίας και στο γενικό επίπεδο των επιτοκίων, ενώ η αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια αποδίδεται στις αυξημένες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών και στην τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης δανείων τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά, και για τις δύο κατηγορίες δανείων, αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα.

Παράλληλα, η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις προβλέπεται να παραμείνει σταθερή, ενώ η καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά, τόσο για στεγαστικά δάνεια όσο και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

ΚΥΠΕ