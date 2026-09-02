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Πώς έμοιαζε άραγε το Κούριο όταν βρισκόταν στην ακμή του; Πώς ήταν τα μνημεία του πριν από τους σεισμούς και τις αιώνες φθοράς; Και πώς έμοιαζε ένα στάδιο γεμάτο θεατές την ώρα που διεξάγονταν οι αρχαίοι αγώνες; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική απάντηση η ΕΤΑΠ Λεμεσού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, προχωρά στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων για τον Αρχαιολογικό Χώρο του Κουρίου, με τη χρήση τρισδιάστατων ανακατασκευών και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα αρχαία κατάλοιπα μια νέα, πιο παραστατική «φωνή» και ο επισκέπτης να μπορεί να αντιληφθεί όχι μόνο τι σώζεται σήμερα, αλλά και πώς μπορεί να έμοιαζε ο χώρος στην εποχή της ακμής του.

Οι ψηφιακές αναπαραστάσεις θα αφορούν εμβληματικά, αλλά και λιγότερο επισκέψιμα, μνημεία του Κουρίου, δίνοντας τη δυνατότητα μιας διαφορετικής περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί όπου σήμερα βλέπουμε κυρίως ερείπια, η ψηφιακή ανακατασκευή θα επιχειρεί να επαναφέρει την αρχιτεκτονική τους μορφή και την εικόνα ενός ζωντανού αστικού κέντρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση της ΤΝ για την αναπαράσταση σκηνών από το παρελθόν. Στο αρχαίο στάδιο του Κουρίου, για παράδειγμα, προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακών σκηνών από αρχαίους αθλητικούς αγώνες, ώστε ο χώρος να μην παρουσιάζεται απλώς ως ένα μνημείο του παρελθόντος, αλλά να αποκτά ξανά την κίνηση και τη δραστηριότητα που κάποτε τον χαρακτήριζαν. Το στάδιο χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ.

Η λογική πίσω από το εγχείρημα είναι η μετάβαση από την παραδοσιακή αρχαιολογική επίσκεψη σε μια εμπειρία ψηφιακής αφήγησης. Η τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει το ίδιο το μνημείο, αλλά να λειτουργήσει ως ένα είδος «παραθύρου» στην εικόνα που αυτό είχε κάποτε.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό της ΕΤΑΠ Λεμεσού για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με έμφαση στη διεθνή προβολή του Κουρίου και στην προσέλκυση νέων επισκεπτών.