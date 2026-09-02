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Ικανοποίηση για την πορεία της κυπριακής οικονομίας εξέφρασε με δήλωση στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Οικονομικών «θα συνεχίσει με συνέπεια την προσεκτική και προληπτική δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί» και η οποία «ενισχύει την αξιοπιστία και ανθεκτικότητα της οικονομίας».

Κληθείς να σχολιάσει τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat για την κυπριακή οικονομία για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η κυπριακή οικονομία διατήρησε ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,3%, όταν η αντίστοιχη ανάπτυξη στην ευρωζώνη περιορίζεται στο 1%.

«Αναπτυσσόμαστε με ρυθμό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες κινούνται με δυσκολία», υπογράμμισε ο κ. Κεραυνός.

Ο Υπουργός Οικονομικών στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνθεση της ανάπτυξης, επικαλούμενος τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ο τομέας πληροφορικής και επικοινωνιών, οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και οι κατασκευές.

Όπως επισήμανε, η ανάπτυξη κατανέμεται σε ευρύ φάσμα της οικονομίας και δεν εξαρτάται από έναν μόνο κλάδο, κάτι που της δίνει μεγαλύτερη διάρκεια.

Στην ίδια κατεύθυνση, πρόσθεσε, κινούνται και τα δημοσιονομικά μεγέθη, καθώς το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2026 ανήλθε σε €770,6 εκατ. ή 2,0% του ΑΕΠ, αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο τέλος του 2025 στο 55,0% του ΑΕΠ, κάτω από το όριο του 60%, για πρώτη φορά από το 2009, όπως είπε, και συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, ενώ η ανεργία παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι την πορεία αυτή έχουν επιβεβαιώσει και οι διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης. Μέσα στο 2026, ο Οίκος Standard & Poor’s τον Μάρτιο και ο Οίκος Fitch τον Μάιο διατήρησαν την Κυπριακή Δημοκρατία στην επενδυτική βαθμίδα Α- με θετική προοπτική, ενώ ο Οίκος Moody’s, στην περιοδική αναθεώρηση του Μαΐου, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Α3, αναμένοντας συνέχιση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και περαιτέρω μείωση του χρέους.

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για ανεξάρτητες αξιολογήσεις που στηρίζονται στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη μείωση του δημόσιου χρέους και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Πολιτικές που διαχέουν τα οφέλη της ανάπτυξης στους πολίτες

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη δήλωσή του στο ΚΥΠΕ στις πιέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, λόγω των αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων, τη συνέχιση των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή μας και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ο εισαγόμενος πληθωρισμός, κυρίως από τις διεθνείς τιμές ενέργειας, να πιέζει τα εισοδήματα των πολιτών και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις οικονομικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις εκείνες που διαχέουν τα οφέλη της ανάπτυξης στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

ΚΥΠΕ