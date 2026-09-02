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Τόσο η υπουργός Παιδείας, όσο και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εμφανίστηκαν σήμερα στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ιδιαίτερα έντονες αναφορικά με το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, το οποίο μονοπωλεί αυτή την περίοδο τις μεταξύ τους συζητήσεις.

«Εάν το υφιστάμενο σύστημα διορισμών κρίθηκε αναχρονιστικό το 2015, τι είναι σήμερα;», επεσήμανε η Αθηνά Μιχαηλίδου, ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι θα φέρει ενώπιον της μία ισορροπημένη πρόταση. Απαντώντας σε επικρίσεις περί καθυστερήσεων στην κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου για το ζήτημα αυτό, η Υπουργός σημείωσε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να καταθέσει την πρότασή του και την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ενημέρωσε πως υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα τα οποία είναι επί τάπητος, στο πλαίσιο του διαλόγου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Αυτό που ξεκαθάρισε η κ. Μιχαηλίδου είναι ότι θα επανέλθει με επικαιροποιημένη πρόταση και πως αυτό που θα καταθέσει στη Βουλή θα είναι νομότυπο καθώς μερικά σημεία χρήζουν συνεννόησης και με τη Νομική Υπηρεσία.

Ένα άλλο σημείο, στο οποίο εστίασε η υπουργός Παιδείας είναι στις επικρίσεις περί θυματοποίησης εκπαιδευτικών που τόσα χρόνια έχουν υπηρετήσει στη Δημόσια Εκπαίδευση αλλά με τη ρύθμιση που επιχειρείται μένουν εκτός συστήματος και χωρίς μονιμοποίηση.

«Δεν πετούμε κόσμο που εργάστηκε έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως για πρώτη φορά αναγνωρίζεται αυτή η υπηρεσία. Ωστόσο, διερωτήθηκε «σε ποια χώρα μπορείς να διοριστείς μόνο με την κατάθεση του πτυχίου σου;».

Έντονη στην τοποθέτησή της ήταν και η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, η οποία έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα για το πού προσανατολίζεται η οργάνωση των δασκάλων, σε περίπτωση που δεν διασφαλιστούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στους καταλόγους.

«Η ΠΟΕΔ θα αντιδράσει δυναμικά αν θυματοποιηθούν και αδικηθούν άνθρωποι που στήριξαν την εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο τόσα χρόνια», διαμήνυσε η κ. Βασιλείου, χαρακτηρίζοντας γενικά το θέμα του συστήματος διορισμού ως ακανθώδες.

Τόνισε πως όλα αυτά τα χρόνια, η οργάνωσή της κατέθετε προβληματισμούς και στρεβλώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αυτή, χωρίς όπως είπε, κανένας πολιτικός προϊστάμενος να ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε εκ νέου σε κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση κατάργησης του καταλόγου διοριστέων το 2027, επισημαίνοντας πως η στελέχωση των σχολείων θα έχει τρομερά προβλήματα. «Δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ανάγκες στα σχολεία. Είναι απλά μαθηματικά», είπε χαρακτηριστικά η κ. Βασιλείου.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι το κείμενο εργασίας που κατέθεσε η Υπουργός και πάνω στο οποίο γίνονται οι συζητήσεις, ως έχει δεν διασφαλίζει εκπαιδευτικούς.

Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνου σχολίασε αναφορά της κ. Μιχαηλίδου, η οποία λίγο πριν ενώπιον της επιτροπής Παιδείας χαρακτήρισε τους εκπαιδευτικούς ως «εξαιρετικούς» καθώς κάνουν σπουδαία δουλειά στα σχολεία μας.

«Αφού οι εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικοί, γιατί τότε πρέπει να περάσουν από εξετάσεις για να μονιμοποιηθούν;», διερωτήθηκε ο κ. Κωνσταντίνου.